Washington -So viel Nervosität herrschte seit Jahrzehnten nicht mehr vor der Amtseinführung eines US-Präsidenten. Bislang kannten die Amerikaner Donald Trump vor allem als Twitter-König, der sich mit Kurzbotschaften an sein Volk und den Rest der Welt wendet. Was das allerdings über seine Regierungsarbeit aussagt, darüber rätseln Anhänger wie Gegner des New Yorker Immobilienmilliardärs auch noch kurz vor seinem Einzug ins Weiße Haus. Bislang ist die Unberechenbarkeit Trumps die einzig feste Größe.



.@CNN is in a total meltdown with their FAKE NEWS because their ratings are tanking since election and their credibility will soon be gone! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 12, 2017

Zwar hat sich die Welt inzwischen an seine provozierenden Botschaften gewöhnt. Doch ist es noch nicht gelungen zu entschlüsseln, ob und wann sich dahinter ernsthafte Vorschläge, persönliche Urteile oder einfach nur Launen verbergen. Weil Trump angekündigt hat, das Twittern auch nach Einzug ins Weiße Haus nicht aufgeben zu wollen, deutet sich ein ungewöhnlicher Regierungsstil des 45. US-Präsidenten an.



Eine gewaltige Anhängerschaft

Trump giert nach Öffentlichkeit, verabscheut aber zugleich Journalisten. So benutzt er Twitter als Plattform für seine Botschaften. Dort hat er mit mehr als 20 Millionen Nutzern eine gewaltige Anhängerschaft. Das wiederum zwingt inzwischen traditionelle Medien in den USA, jede Twitter-Nachricht Trumps unverzüglich zu verbreiten und somit die Öffentlichkeit in einen Zustand permanenter Aufregung zu versetzen.

Meryl Streep, one of the most over-rated actresses in Hollywood, doesn't know me but attacked last night at the Golden Globes. She is a..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 9, 2017

Trump versteht es, alle Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, wenn er es wünscht. Zugleich weiß er abzulenken. Als er am Mittwoch vergangener Woche in New York seine erste Pressekonferenz seit einem halben Jahr gab, fanden zeitgleich wichtige Anhörungen von mehreren designierten Ministern in Washington statt. Die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit aber war vollständig auf Trumps Auftritt gerichtet.



Twitter als Reality-Show

Als ihn die Schauspielerin Meryl Streep öffentlich während einer Filmpreisverleihung attackierte, schoss Trump nur Minuten später über Twitter zurück. Schnell war in den USA nur noch von diesem Streit die Rede, nicht mehr von Politik. Im Wahlkampf machte es Trump ähnlich. Vorwürfe, er habe sich frauenfeindlich geäußert, konterte er regelmäßig mit dem Hinweis, der Ehemann seiner Konkurrentin Hillary Clinton habe Schlimmeres auf dem Kerbholz.



Doing my best to disregard the many inflammatory President O statements and roadblocks.Thought it was going to be a smooth transition - NOT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 28, 2016

Wissenschaftler wie Brendan Nyhan vom Dartmouth College sind der Ansicht, dass hinter diesem Vorgehen Methode steckt. Trump betreibe in gewisser Weise eine permanente Reality-Show, um potenzielle Probleme gar nicht erst aufkommen zu lassen. Wie schon im Wahlkampf versuche Trump auch heute noch, den Fokus der Öffentlichkeit von einer Geschichte zur nächsten zu verschieben. So bleibe nicht genügend öffentliche Aufmerksamkeit übrig, um einem Sachverhalt wirklich auf den Grund zu gehen.

Doing my best to disregard the many inflammatory President O statements and roadblocks.Thought it was going to be a smooth transition - NOT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 28, 2016

Trumps überraschende Twitter-Attacken haben in den vergangenen Wochen durchaus Wirkung gezeigt. Rüstungskonzerne wollen billigere Kampfflugzeuge bauen, nachdem ihnen Trump indirekt vorgeworfen hat, Gewinne auf Kosten der Steuerzahler machen zu wollen. Autohersteller wie GM und Ford haben Pläne verworfen, Arbeitsplätze ins Ausland zu verlagern, oder kündigen die Schaffung neuer Arbeitsplätze im Inland an. Trump, so lässt sich auf Twitter nachlesen, feiert jede einzelne dieser Ankündigungen als Beleg seiner Brillanz. Schon vor fast 40 Jahren sagte der US-Architekt Der Scutt ehrfurchtsvoll über den damals noch jungen Bauunternehmer: „Dieser Donald, der könnte den Arabern Sand verkaufen.“



Unberechenbar und inhaltsleer

Außenpolitisch sorgt Trump allerdings vorerst für erhebliche Verwirrung. Ein Beispiel dafür gab er erst vor wenigen Tagen in einem Interview mit der „Bild“-Zeitung und der „Times“ aus London. Darin erklärte der künftige US-Präsident die Nato für obsolet – nur um wenige Sätze später zu sagen, das westliche Militärbündnis sei ihm wichtig. Den Nato-Partnerstaaten stellt sich jetzt die Frage, welche Aussage Trumps denn nun gilt – und wie es zu bewerten ist, dass ausgerechnet Trumps designierter Verteidigungsminister James Mattis die Nato für notwendig hält. Eine Frage, auf die es noch keine Antwort gibt. Auch die künftige Russland-Politik der USA bleibt – trotz oder gerade wegen des Streits um mögliche Hackerangriffe aus Moskau zugunsten Trumps – im Dunkeln.



The United States must greatly strengthen and expand its nuclear capability until such time as the world comes to its senses regarding nukes — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 22, 2016

Seine Unberechenbarkeit, Sprunghaftigkeit und Inhaltsleere haben Trump im Wahlkampf nicht geschadet. In den Wochen, die seit seiner Wahl zum Präsidenten vergangen sind, ist sein Image in der Öffentlichkeit allerdings nicht besser geworden. Donald Trump beginnt seine Amtszeit an diesem Freitag als unbeliebtester Präsident seit mindestens 40 Jahren. Nur 40 Prozent der Befragten, so eine Umfrage im Auftrag der „Washington Post“ und des Senders ABC, äußern sich derzeit zustimmend zu Trump.

The United Nations has such great potential but right now it is just a club for people to get together, talk and have a good time. So sad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 26, 2016

Barack Obama kam unmittelbar vor Beginn seiner ersten Amtszeit im Jahr 2009 auf 79 Prozent. Nur eine knappe Mehrheit von 52 Prozent hält den Geschäftsmann für qualifiziert genug, US-Präsident zu sein. Auf die schlechten Umfrage-Ergebnisse reagierte Trump natürlich mit einer Twitter-Botschaft an das Volk: Alles erstunken und erlogen – wie schon bei den Umfragen, die einen Wahlsieg Hillary Clintons vorhergesagt hätten.



