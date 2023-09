Donald Trump bleibt sich treu. Auch als gewählter Präsident bevorzugt er Twitter für seine Botschaften. Sei es, um zu sich zu beschweren, dass die „korrupten Medien“ Interessenkonflikte zwischen seiner Rolle als Unternehmer und künftiger Staatschef zum Problem erklären; sei es, um mitzuteilen, dass er ständig großartige Menschen treffe, die Amerika wieder zu einem großartigen Land machen werden. Viel Konkretes über seine Absichten hat er in den vergangenen Tagen nicht verlauten lassen. Obwohl ständig im Fokus der Medien, gab es von ihm lediglich bunte Bilder, aber keine Erklärungen.



Nun hat er konsequenterweise seine Pläne für die ersten 100 Tage nicht in einem Interview oder Gastbeitrag für eine Zeitung vorgestellt, sondern in einem zweieinhalb minütigen Video auf Twitter an seine über 16 Millionen Follower verbreitet. Die Inszenierung ist dezent und bewusst angelehnt an die Ansprachen seiner Vorgänger im Weißen Haus: US-Flagge zur Rechten, Aussicht ins Grüne und fester Blick in die Kamera.



Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Seine knappen Ankündigungen sollen staatstragend wirken. Gleich zu Beginn teilt er mit, dass die Arbeit seiner Mannschaft für die Regierungsübernahme, das sogenannte Transition-Team, reibungslos und effizient verlaufe. Sein Programm stehe, wie angekündigt, unter dem Motto „America first“, Amerika an erster Stelle. Daher müssten künftig Fortschritte in Produktion und Innovation wieder in den USA gemacht werden, um Millionen von Arbeitsplätzen zu schaffen – vor allem in der Stahl- und Autoproduktion, aber auch in der Bekämpfung von Krankheiten.



Ausstieg aus TPP

Um seine Ziele zu erreichen, kündigt Trump präsidiale Verfügungen an, die er nach Amtsantritt sofort verkünden wolle und die nicht der Zustimmung des Kongresses bedürfen. Zuallererst werde er verfügen, dass die Vereinigten Staaten aus dem Transpazifischen Freihandelsabkommen TPP aussteigen. Das Abkommen sei ein „Katastrophe für Amerika“. Er wolle stattdessen bilaterale Handelsabkommen mit anderen Staaten, die fair seien und Jobs in den USA sicherten.



Trump verschweigt dabei, dass das TPP noch gar nicht in Kraft ist, weil es bisher nicht ratifiziert ist. Ein Rückzug von dem Abkommen ist mithin gar nicht nötig. Trump verzichtet in seiner Ankündigung allerdings auf sein knalliges Wahlkampfversprechen, chinesische Produkte mit Strafzöllen von 45 Prozent zu belegen.



Japan dürfte nicht erfreut sein

In jedem Fall will Trump die Asienstrategie seines Vorgängers beenden. Obama versprach sich von dem Freihandelsabkommen nicht nur einen besseren Zugang für US-Firmen zu den asiatischen Märkten, vor allem dem chinesischen Markt. Das TPP war auch Teil einer Strategie, um Chinas Einfluss in der Region zu begrenzen. Der amtierende Präsident sieht wie etliche asiatische Staatschef in China auf lange Sicht den einzigen politischen, militärischen und ökonomischen Konkurrenten der USA weltweit. Nicht besonders erfreut über Trumps Kurswechsel dürfte vor allem Japan sein, dessen Premier Shinzo Abe gerade erst den künftigen Präsidenten in New York besucht hat. China hingegen sieht im Isolationismus der USA große Chancen.



Von Trumps weiteren Ankündigungen sind nur zwei wirklich konkret: Er will die Umweltauflagen für Fracking und „saubere Kohle“ abschaffen, weil diese Maßnahmen Arbeitsplätze kosteten – und er möchte eine Ethik-Reform für die Politik. Wer für die Regierung in Washington gearbeitet hat, soll in den ersten fünf Jahren danach nicht als Lobbyist tätig sein dürfen, wer eine leitende Position innehatte, für den müsse Lobbyarbeit sogar lebenslang ausgeschlossen werden. Seine eigenen Interessenkonflikte kümmern ihn hingegen wenig, wie er am Montag per Twitter mitteilte.

Eher vage – vor allem mit Blick auf die Umsetzung –bleiben seine weiteren Forderungen: Für jede neue Regelung müssten zwei alte Regelungen abgeschafft werden; er werde für mehr Cybersicherheit und Schutz der Bürger vor jederlei Attacken sorgen – und das Arbeitsministerium solle den Missbrauch von Visa untersuchen, um einheimische Arbeitsplätze zu sichern.



Viele Maßnahmen nicht erwähnt

Bemerkenswert an Trumps 100-Tage-Erklärung ist, dass er viele seiner wichtigen Wahlkampfaussagen mit keinem Wort erwähnte. Weder verspricht er erste Maßnahmen, um die Gesundheitsreform abzuschaffen, noch verkündet er die Grundsteinlegung der Mauer, die er zwischen den USA und Mexiko errichten will. Trump erwähnt nicht einmal, dass er Obamas Präsidialdekret aufheben wolle, dass fünf Millionen Migranten das Arbeiten erlaubt, die als Kinder illegal in die USA kamen. Keine Rede mehr ist auch davon, dass er gegen russische Aggressionen vorgehen werde und die Nato-Partner mehr Geld für ihren Schutz zahlen müssten.



In seiner Botschaft an die Nation vermeidet Trump, einige seiner kontroversen Aussagen zu wiederholen. Wohin sich seine Politik bewegen wird, lässt sich jedoch auch jetzt noch nicht wirklich erkennen.



Das könnte Sie auch interessieren: