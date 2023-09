Washington -Der designierte US-Präsident Donald Trump will den Chef eines Fast-Food-Konzerns zum neuen Arbeitsminister ernennen. Andy Puzder werde kleine Betriebe von unnötigen Regulierungen befreien und so für mehr Jobs und höhere Löhne sorgen, erklärte Trump am Donnerstag.



Der Vorstandsvorsitzende von CKE Restaurants, dem Betreiber der Ketten Carl's Jr. und Hardee's, gilt als entschiedender Gegner eines höheren Mindestlohns und staatlichen Regeln für eine gesicherte Bezahlung von Überstunden. Zudem ist der 66-Jährige ein Vefechter der Automatisierung in der Fast-Food-Branche.



Gewerkschaften kritisieren Trumps Nominierung

Gewerkschaften kritsierten die Nominierung. Sie fürchten einen Abbau von Arbeitnehmerrechten, die unter der Regierung von Präsident Barack Obama gestärkt worden waren. Trump hatte im Wahlkampf mit dem Versprechen gepunktet, Arbeitsplätze zu schaffen.



Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Am Mitwoch hatte Trump einen Freund der Öl- und Kohle-Industrie und entschiedenen gener von Obamas Klimaschutzpolitik als neuen Chef der eerklärten Umweltbehörde EPA ausgewählt. (rtr)

Das könnte Sie auch interessieren: