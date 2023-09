Rund 100 Tage vor der US-Wahl hat sich Donald Trump mit den Eltern eines getöteten muslimischen US-Soldaten angelegt und damit eine heftige Kontroverse ausgelöst. Der gebürtige Pakistaner Khizr Khan hatte dem republikanischen Präsidentschaftskandidaten bei einem bewegenden Auftritt auf dem Parteitag der Demokraten vorgeworfen, „nichts und niemanden geopfert“ zu haben. Er solle sich nur einmal die Gräber von US-Soldaten aller Ethnien und Glaubensrichtungen auf den Friedhöfen anschauen.

Trump antwortete darauf in einem am Sonntag ausgestrahlten Interview des Senders ABC unter anderem mit der Bemerkung, die Äußerungen seien wohl vom Redenschreiber seiner Rivalin Hillary Clinton verfasst worden. Dann fuhr der Immobilienmogul fort, er habe sehr wohl „eine Menge Opfer“ gebracht. Er arbeite „sehr, sehr hart“ und habe Zehntausende Jobs geschaffen.

Parteiinterne Kritik

Bei Parteifreunden stießen Trumps Äußerungen auf Kritik. Die republikanische Senatorin Lindsay Graham sagte der „New York Times“, das Statement sei nicht akzeptabel. Trump habe mit seiner Kritik an der Familie von Gefallenen eine Linie überschritten. Auch Paul Ryan, Sprecher des Repräsentantenhauses, nahm das Ehepaar Khan in Schutz. Amerika verdanke seine Bedeutung den Männern und Frauen in Uniform, die seine Freiheit verteidigten. Religion spiele dabei keine Rolle. „Das Opfer von Captain Khan und seiner Eltern sollte immer geehrt werden“, so Ryan weiter.

Dass Khans Frau während der Rede am Donnerstag schweigend neben ihrem Mann auf der Bühne gestanden hatte, kommentierte Trump mit den Worten: „Sie hatte nichts zu sagen(...), vielleicht war es ihr nicht erlaubt, etwas zu sagen.“

„Welche Mutter könnte sprechen?“

Die Betroffene, Ghazala, Khan, widersprach. Auf der Bühne, mit einem riesigen Foto ihres Sohnes im Rücken, habe sie kaum sprechen können. „Welche Mutter könnte das? Donald Trump hat Kinder, die er liebt. Muss er wirklich fragen, warum ich nicht geredet habe?“, fragte sie in einem Gastbeitrag in der „Washington Post“.

Trump sei ignorant, wenn er den Islam pauschal abwerte, schrieb sie weiter. „Wenn er den wirklichen Islam und den Koran studieren würde, würden sich seine Ideen über Terroristen wandeln, denn Terrorismus ist eine andere Religion.“

Trump hat „schwarze Seele“

In einer schriftlichen Erklärung versuchte Trump, seine Äußerungen etwas abzumildern und bezeichnete Khans 2004 im Irak getöteten Sohn als einen Helden. Aber der Vater reagierte abwehrend: Trump habe eine „schwarze Seele“, sagte er dem Sender CNN.

Der republikanische Spitzenkandidat hatte in der Vergangenheit wiederholt mit kritischen Äußerungen über Muslime Wirbel ausgelöst. So ging er vor dem Hintergrund der Terrorangriffe islamischer Radikaler sogar so weit, einen Einreisestopp für Muslime zu fordern.

Clintons Wahlkampfmanagerin Karen Finley nannte Trumps Äußerungen an die Adresse der Eltern Khan „schamlos“. Der Vorsitzende der Vereinigung irakischer und afghanischer US-Veteranen, Paul Rieckoff, sprach nach Angaben der „Washington Post“ von einer „Beleidigung“. Auch mehrere republikanische Strategen äußerten Kritik.

Trump erklärt Clinton den Kampf

Clinton setzte am Wochenende mit ihrem Vizekandidaten Tim Kaine eine Bustour durch die möglicherweise wahlentscheidenden Staaten Pennsylvania und Ohio fort. Trump hatte ihr zum Auftakt der heißen Wahlkampfphase am Freitag in Colorado erneut den schonungslosen Kampf erklärt. Er werde die Handschuhe abstreifen, sagte Trump: „Mit dem netten Kerl ist es vorbei.“

Das Bundeskriminalamt FBI ermittelt derweil gleich wegen drei Cyberangriffen gegen die Demokraten. Wie am Freitag bekannt wurde, haben Unbekannte nicht nur E-Mails von Mitgliedern und Mitarbeitern des Parteivorstandes gehackt. Sie griffen zudem auf ein System mit Wählerdateien zu, das auch vom Clinton-Lager für Wähleranalysen benutzt wird.

Außerdem wurde eine Cyberattacke gegen ein Komitee publik, das demokratische Politiker im Kongresswahlkampf unterstützt. IT-Experten wie auch das Clinton-Lager vermuten, dass Russland hinter dem Hacking steckt. (dpa)