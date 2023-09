Köln/Phoenix -Donald Trump flankiert von Atompilzen und Hakenkreuz-ähnlichen Dollar-Zeichen. Ein Plakat in Phoenix, der Hauptstadt des US-Bundesstaats Arizona, sorgt in den USA für Aufregung. Darauf äußert die Künstlerin Karen Fiorito drastische Kritik am US-Präsidenten. In Anlehnung an das Symbol des Nationalsozialismus wird Trump als Gefahr für den Weltfrieden dargestellt.



Zwei Atompilze in der Form von Clowngesichtern erheben sich hinter ihm. Eine russische Flagge ist auf seinem Anzug zu erkennen. Laut Künstlerin zeigt das Bild „Macht, Geld und Diktatur“, sagte sie der Nachrichtenagentur Reuters. „Ich versuche in Dinge, die wirklich dunkel und schwer zu ertragen sind, etwas Humor einzubauen“, so die aus Kalifornien stammende Fiorito weiter.

Das Plakat spaltet die US-Bevölkerung. Die emotionale Debatte um den neuen Präsidenten eskaliert schnell. Künstlerin Fiorito bekam den Hass der Trump-Anhänger zu spüren und hat inzwischen Morddrohungen erhalten. Das Plakat aber soll bleiben. Die Eigentümerin der Werbefläche, Beatrice Moore, will es dort hängen lassen solange Trump Präsident ist. (akh)