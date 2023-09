Spätestens seit der Kontinentalsperre, mit der Napoleon seinen Erzfeind Großbritannien in die Knie zwingen wollte, weiß man, dass Handelskriege nicht zu gewinnen sind und sich im Zweifel gegen den Urheber richten. Es muss angenommen werden, dass US-Präsident Donald Trump noch nie etwas von der Blockade der britischen Wirtschaft zwischen 1806 und 1814 gehört hat. Jedenfalls ist er sich sicher, dass es ausgerechnet ihm gelingen werde, einen Handelskrieg für sich zu entscheiden.

Das könnte Sie auch interessieren:

Wie blind muss man sein. Wenn Trump jetzt, nach der Ankündigung von Strafzöllen der Europäischen Union und von China, wiederum Gegenmaßnahmen gegen die Gegenmaßnahmen androht, dann müsste doch auch dem US-Präsidenten klar sein, dass er schon mittendrin in einem Teufelskreis steckt, der am Ende zum Fiasko führt.



Donald Trump ist Argumenten nicht zugänglich

Die heimische Industrie sieht das und hat bereits vor Schäden für die US-Wirtschaft und die Verbraucher durch höhere Preise gewarnt. Zu Recht: In den USA sind 6,5 Millionen Menschen direkt und indirekt mit der Verarbeitung von Stahl und Aluminium beschäftigt – aber nur wenige Hunderttausend in der Erzeugung, die Trump vorgeblich schützen will.



Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Doch Trump ist Argumenten nicht zugänglich. Das macht ihn so gefährlich. Er reagiert nur auf Imponiergehabe. Dann bitte: Auch wenn es albern und niveaulos ist, müssen die EU und andere Staaten so lange Gegenwehr leisten, bis selbst Trump einsieht, dass ein Handelskrieg tatsächlich nicht zu gewinnen ist.