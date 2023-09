Washington -Die Szene hätte einer Polit-Satire entstammen können. Während draußen in den Straßen Manhattans die Demonstranten protestierten, saß Donald Trump im schwarzen Frack unter Deck des ausgemusterten Flugzeugträgers USS Intrepid an der Westseite der Stadt und hatte glänzende Laune.



„Ein großer Tag“, sagte er zu seinem Gast, dem australischen Premierminister Malcolm Turnbull. „Ein großer Tag“, erwiderte dieser pflichtschuldig. „Ein großer Tag. Ein großer Tag“, schwärmte Trump: „Wir haben es mit knapper Mehrheit geschafft.“

„Hey, ich bin Präsident. Könnt Ihr das glauben?“

Die euphorische Bemerkung des Präsidenten hatte nichts mit Turnbull zu tun, den er vor einigen Wochen am Telefon wegen unterschiedlicher Auffassungen in der Flüchtlingspolitik ziemlich rüde angegangen war. Vielmehr war Trump am Donnerstagabend immer noch berauscht von dem knappen Abstimmungserfolg seiner Gesundheitsreform im Repräsentantenhaus.

Am Nachmittag hatte er in Washington bereits alle republikanischen Abgeordneten zu einer Siegesfeier in den Rose Garden des Weißen Hauses eingeladen. „Ich bin Präsident. Hey, ich bin Präsident. Könnt Ihr das glauben?“, jubelte Trump. Er reckte die Faust in die Höhe, umarmte fast jeden Parteifreund und wirkte, als hätte der Kongress ihm ein paar Glückspillen verabreicht.



Trumpcare hat im Kongress erst die erste, kleinere Hürde genommen

Nun sind politische Inszenierungen in der amerikanischen Politik nicht ungewöhnlich. Bemerkenswert sind Trumps Auftritte gleichwohl in zweierlei Hinsicht: Zum einen beschwor Trump zwar immer wieder den angeblich unglaublichen Abstimmungserfolg, auf die konkreten Inhalte seines Gesundheitsgesetzes ging er jedoch mit keinem Satz ein. Zum anderen wird der Rose Garden des Weißen Hauses normalerweise nur genutzt, um endgültig verabschiedete Gesetze vorzustellen. Trumpcare hat im Kongress aber erst die erste, kleinere Hürde genommen.



Dennoch hat Trump am 105. Tag seiner äußerst holprigen Amtszeit mit dem positiven Votum der Abgeordneten zum Gesundheitsgesetz im zweiten Anlauf einen wichtigen politischen Erfolg errungen, und er ist offensichtlich entschlossen, diesen maximal auszupressen. Die Botschaft lautet: Die Republikaner können eben doch regieren. Sie halten ihre Wahlversprechen. Und Donald Trump ist sowieso der Größte. „Wir werden gewaltige vier oder acht Jahre haben“, träumt der Präsident schon von einer zweiten Amtszeit.



Doch dazu müsste er Trumpcare erst einmal durch den Senat bekommen. Und die Signale seiner Parteifreunde dort klingen ziemlich reserviert. „Ich weiß immer noch nicht, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist“, stichelte der einflussreiche republikanische Senator Lindsey Graham über das Gesetz. Tatsächlich hatte Trump das Paragrafenwerk mit Hochdruck und ohne die sonst üblichen Anhörungen durchs Parlament gepeitscht. Dass der Senat die Vorlage einfach so übernimmt, scheint ausgeschlossen. „Wir schreiben ein eigenes Gesetz des Senats und verabschieden nicht einfach die Vorlage des Repräsentantenhauses“, kündigte der republikanische Senator Lamar Alexander aus Tennessee selbstbewusst an.



„Wir haben einen großartigen Plan, und er wird noch besser werden“, übte sich Trump in Schönmalerei. Doch ist er mit dem Gesetzesentwurf dem rechten Flügel seiner Partei weit entgegen gekommen. Auf dessen Druck hin wurde unter anderem faktisch die Verpflichtung der Versicherungen gekippt, auch Menschen mit Vorerkrankungen zu gleichen Bedingungen Gesundheitsschutz anzubieten. Dagegen rührt sich massive Kritik nicht nur von den Betroffenen, die dann mit teilweise sechsstelligen Jahresbeiträgen auf Zuschüsse aus einem unterfinanzierten Risiko-Pool angewiesen wären. Auch Ärzte, Krankenhäuser und selbst Versicherungen warnen.



Das lässt viele Senatoren – zumal vor den wichtigen Zwischenwahlen im nächsten Jahr – nicht unbeeindruckt. Außerdem gibt es auch republikanisch regierte Bundesstaaten, die von der Ausweitung der Sozialversicherung Medicaid für die Bedürftigen profitiert haben. Sie sind mit den von Trump geplanten massiven Einschnitten nicht einverstanden. Sollte Trump aber auf Druck der moderaten Kräften in seiner Partei dem Gesetz einige unsoziale Zähne ziehen, droht er die Unterstützung der Marktradikalen zu verlieren, denen der Entwurf schon jetzt noch zu viele Spuren von Obamacare trägt.



In jedem Fall dürfte es Wochen oder Monate dauern, bis der Senat über das Vorhaben entscheidet. Erst einmal wolle er das Gesetz in Ruhe lesen, erklärte der republikanische Senator Morgan Griffith aus Virginia. „Wir haben keinen Zeitdruck“, betonte auch sein Parteifreund John Cornyn aus Texas.