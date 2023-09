Stockholm/Washington -US-Präsident Donald Trump hat mit Aussagen über einen angeblichen Vorfall mit Einwanderern in Schweden für Kopfschütteln im Königreich gesorgt. Die Regierung in Stockholm forderte am Wochenende das US-Außenministerium auf, zu erklären, was Trump gemeint habe. Der frühere Außenminister Carl Bildt twitterte: „Schweden? Terrorangriff? Was hat er geraucht? Fragen über Fragen.“

Sweden? Terror attack? What has he been smoking? Questions abound. https://t.co/XWgw8Fz7tj — Carl Bildt (@carlbildt) February 19, 2017

Trump hatte am Samstag vor Anhängern in Florida auf Schweden als ein Land verwiesen, in dem es aktuell ein Problem mit Einwanderern gebe. „Schauen sie sich an, was in Deutschland passiert ist“, hatte Trump gesagt.

„Schauen sie sich an, was gestern Abend in Schweden passiert ist. Schweden! Wer hätte das gedacht. Schweden. Sie habe viele aufgenommen. Sie haben Probleme, die sie nicht für möglich gehalten hätten.“ Trump versucht zurzeit mit Verweis auf die Sicherheit, schärfere Einreisebestimmungen in seinem Land durchzusetzen.

Donald Trump redet sich raus

In Schweden ist in den vergangenen Tagen kein gravierender Vorfall mit Einwanderern bekanntgeworden. Trump ist mehrfach dafür kritisiert worden, Dinge zu behaupten, die sich kaum durch Fakten stützen lassen.

Das Präsidialamt in Washington erklärte am Sonntagabend, Trump habe allgemein über eine zunehmende Kriminalität und jüngste Vorfälle in Schweden gesprochen und nicht ein bestimmtes Ereignis gemeint. Es habe Berichte über steigende Kriminalität in Schweden gegeben. Der Präsident habe möglicherweise einen solchen Bericht auch im Fernsehsender Fox gesehen. Der Sender, den Trump manchmal lobt, hatte am Freitag über mutmaßliche Kriminalitätsprobleme in Schweden berichtet, die mit Einwanderern im Zusammenhang stehen sollen.

My statement as to what's happening in Sweden was in reference to a story that was broadcast on @FoxNews concerning immigrants & Sweden. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 19, 2017

Trumps Worte sind nicht haltbar

Statistiken zufolge geht die Kriminalitätsrate in dem EU-Land seit 2005 zurück, obwohl Schweden Hunderttausende Einwanderer aus Ländern wie Syrien oder dem Irak aufgenommen hat. In der schwedischen Bevölkerung sorgten Trumps Äußerungen für Heiterkeit. Auf Twitter machte der Hashtag #LastNightInSweden die Runde. Nutzer posteten Fotos von Rentieren, Hackfleischbällchen und Montageanleitungen für Ikea-Möbel. (rtr)