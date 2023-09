Köln -Nach der satirischen Puppe vom türkischen Präsidenten Recep Erdogan, hat Puppendoktor Marcel Offermann aus Neuss eine weitere Puppe erschaffen. Das Vorbild für sein neuestes Werk: US-Präsident Donald Trump.

„Bis auf Erdogan haben wir uns in der Vergangenheit immer neutral gehalten“, sagt Marcel Offermann. „Wir hatten Donald Trump gar nicht auf der Agenda, weil alle erwartet haben, dass er sich nach der US-Wahl anders verhalten würde, aber jetzt konnten wir nicht anders.“

Die Trump-Puppe ist etwa 1,10 Meter groß. Marcel Offermann

Der Affe im Hinterkopf

Die Puppe ist unter dem Motto „Was geht in Donald Trumps Kopf vor?“ entstanden. Der Hohlraum im Hinterkopf ist mit goldener Tapete ausstaffiert, an den Wänden hängen Playboy-Bilder und ein Trump-Porträt mit Krone. In der Mitte steht ein Affe im Bademantel mit einer Bier-Flasche. „Eigentlich hatte er einen Anzug an, aber das haben wir am Dienstag nochmal geändert“, sagt Offermann.



Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Die „New York Times“ hatte in einem Bericht eine Situation beschrieben, in der Donald Trump im Weißen Haus im Bademantel vor dem Fernseher sitzt – manchmal soll der dabei auch twittern. Sein Sprecher behauptet: alles falsch. Trotzdem wurde die beschriebene Szene viel diskutiert und nun auch von Offermann aufgegriffen.

Sorgen, dass er deswegen Ärger mit Donald Trump bekommen könnte, hat Offermann nicht. „Die Puppe ist durch die Kunstfreiheit gedeckt und es ist eine rein satirische Darstellung.“

Ein Wahlplakat passend zu Puppe Marcel Offermann

Angela Merkel, Barack Obama und der Papst

Mehr als 100 Stunden hat das Team an der 1,10 Meter großen Trump-Puppe gearbeitet. Verkaufen will Offermann sie nur für einen guten Zweck. Über Angebote unter 5000 Euro werde er gar nicht erst nachdenken, sagt er.

Die Puppenklinik in Neuss hat bereits Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), den ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama, Papst Benedikt XVI. sowie den wegen Steuerhinterziehung verurteilten Bayern-München-Chef Uli Hoeneß als Puppen dargestellt – nach eigener Aussage allerdings immer neutral.

Erdogan-Puppe mit Ziege

Mit dem türkischen Präsidenten Recep Erdogan änderte sich das. Offermann unterstützte in der Debatte um das Erdogan-Schmähgedicht den TV-Satiriker Jan Böhmermann. Die Puppe zeigt den Präsidenten mit einer „Angela“-Ziege, die er an der Leine führt. Im Mai 2016 wurde die Puppe für rund 800 Euro versteigert. Das Geld ging an die Organisaton „Reporter ohne Grenzen“. (sws)

Das könnte Sie auch interessieren: