Washington -Was auf den ersten Blick aussieht, als wolle der designierte US-Präsident auf die Gemäßigten im Land zugehen, birgt auf den zweiten Blick erhebliches Konfliktpotenzial. Donald Trump hat das Kunststück vollbracht, einem gemäßigten Technokraten und einem rechtsgerichteten Scharfmacher wichtige Posten in seinem Weißen Haus zu geben. Aus den ersten Personalentscheidungen lässt sich ablesen: Trump will als Präsident den Spagat zwischen Pragmatismus und Populismus versuchen. Er will es offenbar sowohl den Kongress-Republikanern als auch seinen Anhängern an der Basis recht machen.

Dem Titel nach bekommt Reince Priebus einen wichtigeren Posten als sein Gegenpart Stephen Bannon. Priebus, 44 Jahre alt, ist ein Washingtoner Insider, bestens vernetzt in konservativen Kreisen. Er führte bislang die Geschäfte der US-Republikaner, fremdelte lange mit Trump, war aber einer der ersten konservativen Politiker, die sich auf die Seite des New Yorker Milliardärs schlugen. Dafür wird er jetzt belohnt.

Reince Priebus soll Trumps Stabschef werden. REUTERS

Als Stabschef (Chief of Staff) im Weißen Haus kann Priebus erheblichen Einfluss auf das Tagesgeschäft nehmen und bestimmen, wer Zugang zum Präsidenten erhält. Der gelernte Rechtsanwalt soll in Trumps Regierungsmannschaft als Brücke zum republikanisch beherrschten Kongress dienen, in dem viele Konservative den designierten Präsidenten nach wie vor ablehnen. Doch Trump braucht die Abgeordneten in Repräsentantenhaus und Senat, damit aus seinen Ideen Gesetze werden. Priebus wird also im Zweifel für eine ausreichende Zahl von Ja-Stimmen sorgen müssen.

Stephen Bannon, der Mann für die Basisarbeit im Weißem Haus, darf sich zwar nicht Stabschef nennen. Doch Trump hat bereits erklärt, dass Bannon als Chefstratege ein gleichberechtigter Partner von Priebus sein werde. Beide Männer seien „höchst qualifizierte Führungspersönlichkeiten“, so Trump in einer Erklärung: „Jetzt werde ich beide bei mir im Weißen Haus haben, wenn wir daran arbeiten, Amerika wieder großartig zu machen.“

Stephen Bannon soll Trumps Chefstratege werden. REUTERS

Bannon, 62 Jahre alt, ist in jeglicher Hinsicht das Gegenteil von Priebus, der die leiseren Töne bevorzugt. Bannon ist ein Provokateur, der sich in dieser Rolle gefällt. Der frühere Marine-Offizier und Investmentbanker habe sich zielgerichtet ein radikales Image zugelegt, sagen Eingeweihte: „Bannon macht keine Gefangenen.“

Er war Chef der radikal-konservativen Website „Breitbart News“, die in ultrarechten Kreisen in den USA sehr beliebt ist. Das Online-Magazin hetzt seine Leser seit Jahren gegen Demokraten und Republikaner aus dem Washingtoner Politikbetrieb auf und verbreitet Verschwörungstheorien. Schlagzeilen wie „Verhütungsmittel machen Frauen unattraktiv und verrückt“ sind keine Seltenheit. Bürgerrechtsgruppen in den USA werfen Bannon anti-semitische Positionen und eine Nähe zur extremen Rechten im Land vor.

Bannon, zuletzt Chef von Trumps Wahlkampfteam, dürfte auch in seiner neuen Rolle im Weißen Haus die Provokationen nicht sein lassen. Er soll schließlich die Anhängerschaft Trumps, die den Wahlsieg des Geschäftsmannes garantiert hat, bei Laune halten.