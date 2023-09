Washington -Die politische Maxime ist eindeutig: „Je härter, desto besser“, kommentierte US-Präsident Donald Trump seine Einreisepolitik.



Einreiseverbote sind deutlich weitreichender

Zwei Anläufe für rigide Zugangsbeschränkungen hat er schon unternommen. Pünktlich zum Auslaufen des jüngsten Dekrets hat die US-Regierung nun den dritten „travel ban“ mit Restriktionen vorgelegt. Er fügt den Tschad, Nordkorea und Venezuela zur Liste der Nationen hinzu, deren Bürger von den USA ausgesperrt werden sollen. Anders als seine auf 90 Tage begrenzte Vorläufer gilt das Dekret unbefristet.

Die neuen Einreiseverbote sind nach Einschätzung der New York Times deutlich weitreichender als die bisherigen Restriktionen. Tatsächlich sind nun acht Länder betroffen. Der Iran, Libyen, Syrien, Somalia und Jemen standen schon bislang auf der Liste. Der Sudan hingegen wurde vom bisherigen Einreiseverbot ausgenommen, weil er nun angeblich die Anforderungen der US-Regierung an den Datenaustausch und die genaue Überprüfung der Flugpassagiere erfüllt.



Einreiseverbot für nicht–muslimische Länder nur strategisch?

Doch drängt sich der Verdacht auf, dass die Zusammenstellung der Länder, deren Bürger angeblich eine kriminelle oder terroristische Bedrohung für die USA darstellen, stark politisch motiviert ist. So stand im Januar auch der Irak auf der Einreiseverbotsliste. Wegen seiner strategischen Bedeutung als Verbündeter der USA wurde das Land dann im März ausgenommen. Die nun neu verhängten Restriktionen gegen Bürger aus Nordkorea sind hingegen weitgehend symbolischer Natur: Im vorigen Jahr haben nach Angaben des Magazins Politico gerade einmal 110 Nordkoreaner ein Visum für die USA erhalten.



Die Aufnahme von Nordkorea und Venezuela in den Katalog könnte auch ein juristisches Ziel haben: Auf diese Weise trifft der „travel ban“ nicht mehr ausschließlich Muslime. Die von Trump im Wahlkampf angekündigte Diskriminierung dieser Religionsangehörigen hatte in den USA für den stärksten Protest und mehrere Niederlagen des Präsidenten vor Gerichten gesorgt. Am 10. Oktober soll nun der Supreme Court, das oberste Verfassungsgericht der USA, über das zweite Einreiseverbot vom März entscheiden.

Einreiserestriktionen sollen am 28. Oktober in Kraft treten

Allerdings ist fraglich, welche Auswirkungen das Urteil haben wir, da das Paragrafenwerk nun bereits ausgelaufen ist. Die Opposition glaubt trotzdem, dass Trump das Gericht mit der Neufassung besänftigen will. „Aber keine neue Verpackung kann verschleiern, dass als eigentliche Intention hinter dem Verbot der widerliche Versuch stand und steht, Menschen aufgrund ihres Glaubens auszuschließen“, sagte Adam Schiff, einer der führenden Innenpolitiker der Demokraten im Repräsentatenhaus.



Trumps neue Einreiserestriktionen sollen am 28. Oktober in Kraft treten. Sie enthalten wie bislang Ausnahmen für bereits erteilte Visa und den Besuch von Familienangehörigen, die aber offenbar enger gefasst werden. Die Beschränkungen sind für einzelne Länder differenziert. So soll ein Studentenaustausch mit dem Iran weiter erlaubt bleiben. In Venezuela sind offenbar nur Regierungsbeamte von dem Verbot betroffen.