Washingtont -Himmlische Neuigkeiten aus dem Weißen Haus: Die Sprecherin des US-Regierungssitzes, Sarah Sanders sieht den Wahlsieg ihres Chefs Donald Trump als gottgewollt an. „Ich denke, Gott ruft uns alle, um verschiedene Rollen zu verschiedenen Zeiten einzunehmen, und ich denke, er wollte, dass Donald Trump Präsident wird“, sagte die 36-Jährige in einem Interview, aus dem der christliche Sender CBN am Mittwoch (Ortszeit) vorab Auszüge veröffentlichte.



Zudem attestiert sie dem Milliardär „fantastische Arbeit“ für gläubige Menschen geleistet zu haben und ist davon überzeugt, dass er ein „geborener Anführer“ sei.

Sarah Sanders, Ex-Pressesprecherin des Weißen Hauses. AP

Sarah Sander ist die Tochter von TV-Pastor Mike Huckabee

Sanders ist die Tochter des TV-Pastors Mike Huckabee. Der Ex-Gouverneur von Arkansas ist ein Idol der religiösen Rechten. Evangelikale Gläubige bilden eine wichtige Wählergruppe für den Präsidenten, der bis zu seiner Wahl im November 2016 nicht gerade zu ihrer typischen Klientel gehörte.



Die strenggläubigen Christen treten etwa gegen die Homo-Ehe und gegen das Recht auf Abtreibung ein. (afp)