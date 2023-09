Washington -Wenn Donald Trump am Freitag um 12.00 Uhr (Ortszeit) ins Amt eingeschworen wird, sind acht Jahre Barack Obama Geschichte.



In den Stunden zuvor werden der scheidende US-Präsident und seine Frau Michelle den Republikaner und die künftige First Lady Melania im Weißen Haus empfangen. Anschließend brechen sie gemeinsam zum Kapitol auf, wo Trump den Amtseid ablegt und seine Rede hält.



Ist das geschehen, steigen die Obamas in einen Hubschrauber und fliegen zur Joint Base Andrews, einem Luftwaffenstützpunkt, der nur wenige Kilometer von Washington entfernt liegt.



Weihnachten bei den Obamas in den 90er Jahren.

Weihnachten bei den Obamas in den 90er Jahren. afp

Triumph: Der gerade zum amerikanischen Präsidenten gewählte Barack Obama steht am 4.11.2008 auf der Tribüne im Grand Park in Chicago.

Triumph: Der gerade zum amerikanischen Präsidenten gewählte Barack Obama steht am 4.11.2008 auf der Tribüne im Grand Park in Chicago. dpa

Am 4. November 2008 grüßt Barack Obama mit seiner Familie in Chicago die Wähler. Obama hat McCain geschlagen und wird der 44. Präsident der USA.

Am 4. November 2008 grüßt Barack Obama mit seiner Familie in Chicago die Wähler. Obama hat McCain geschlagen und wird der 44. Präsident der USA. dpa

Amtsübergabe: Michelle und Barack Obama stehen am 10. November 2008 mit dem Ehepaar Bush vor dem Eingang des Weißen Hauses.

Amtsübergabe: Michelle und Barack Obama stehen am 10. November 2008 mit dem Ehepaar Bush vor dem Eingang des Weißen Hauses. afp

Am 20. Januar 2009 wird Barack Obama als 44. Präsident der USA vereidigt.

Am 20. Januar 2009 wird Barack Obama als 44. Präsident der USA vereidigt. dpa

US-Präsident Barack Obama und First Lady Michelle nach der Vereidigung

US-Präsident Barack Obama und First Lady Michelle nach der Vereidigung dpa

Barack Obama und Michelle tanzen nach der Vereidigung auf dem Neighborhood Inaugural Ball in Washington.

Barack Obama und Michelle tanzen nach der Vereidigung auf dem Neighborhood Inaugural Ball in Washington. dpa

April 2009: US-Präsident Barack Obama bei den Truppen in Camp David, Irak.

April 2009: US-Präsident Barack Obama bei den Truppen in Camp David, Irak. dpa

Obama und Nicolas Sarkozy beim G8-Treffen im Sommer 2009 in Italien.

Obama und Nicolas Sarkozy beim G8-Treffen im Sommer 2009 in Italien. rtr

Medal of Freedom für Bob Dylan im Jahr 2012

Medal of Freedom für Bob Dylan im Jahr 2012 dpa

Berlin-Besuch am 19. Juni 2013

Berlin-Besuch am 19. Juni 2013 dpa

Zu Gast in zahlreichen Talkshows: Barack Obama bei Jay Leno im Jahr 2013

Zu Gast in zahlreichen Talkshows: Barack Obama bei Jay Leno im Jahr 2013 dpa

Bundeskanzlerin Angela Merkel und US-Präsident Barack Obama in Elmau

Bundeskanzlerin Angela Merkel und US-Präsident Barack Obama in Elmau dpa

Obama genießt eine Kokosnuss in Luang Prabang im September 2016. Als erster US-Präsident besuchte Obama Laos.

Obama genießt eine Kokosnuss in Luang Prabang im September 2016. Als erster US-Präsident besuchte Obama Laos. afp

Barack Obama bei seinem Abschiedsbesuch in Berlin im November 2016.

Barack Obama bei seinem Abschiedsbesuch in Berlin im November 2016. dpa