Washington -Der Präsident ist sich ganz sicher. „Ganz egal, was die Presse so schreibt“, twitterte Donald Trump vor ein paar Tagen: „Die Gesundheitsreform ist auf einem guten Weg. Es wird ein wunderbare Sache!“ Diese Einschätzung werden nicht alle Amerikaner teilen, wenn sie die Analyse des unabhängigen Budgetbüros des Kongresses gelesen haben.

Auf 37 Seiten listen die Wissenschaftler nüchtern auf, welche Konsequenzen die von Trumps Republikanern geplante Teil-Rücknahme der Obama-Reform hätte: Zwar könnte der Staat einen dreistelligen Millionenbetrag sparen, doch die Beiträge vor allem für Ältere würden explodieren, und etwa 24 Millionen Menschen verlören ihren Versicherungsschutz.

Völlig überraschend kommen diese Erkenntnisse nicht. Die Demokraten im Abgeordnetenhaus und auch moderate Republikaner warnen seit Tagen vor den Folgen des Gesetzes, das der einflussreiche republikanische Wirtschaftspolitiker Paul Ryan im Eiltempo durchs Parlament prügeln will.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Überparteiliche Wissenschaftler haben ihre Berechnungen nun vorgelegt

Zwei Ausschüsse haben sich schon mit dem Entwurf beschäftigt, bevor belastbare Zahlen vorlagen. Nun aber haben die überparteilichen Wissenschaftler der Kongressverwaltung ihre Berechnungen vorgelegt und damit die öffentliche Debatte mächtig angeheizt.

„Jetzt wissen wir, weshalb Paul Ryan so einen Druck macht“, unkt der demokratische Abgeordnete Adam Schiff. „Das ist keine Gesundheitsreform, sondern ein ideologisches Dokument mit ernsten zerstörerischen Konsequenzen für amerikanische Familien“, wettert sein Parteifreund John Yarmouth, der ebenfalls im Repräsentantenhaus sitzt.

Der New Yorker Senator Chuck Schumer schimpft: „Der Bericht zeigt, wie hohl die Versprechen des Präsidenten sind.“ Doch auch bei den moderaten Republikanern im Senat zeigt die Analyse Wirkung: „Ich denke, wir sollten eine Pause einlegen und versuchen, das Gesetz noch zu verbessern“, riet Lindsay Graham, der notorisch aufmüpfige Senator aus South Carolina.

52 Millionen Amerikaner hätten keine Vorsorge im Kranheitsfall mehr

Die Zahlen des Budgetbüros sind tatsächlich beeindruckend. Mit dem neuen Gesetz, das von seinen Kritikern „Trumpcare“ genannt wird, würde sich die Zahl der Menschen ohne Gesundheitsschutz in den USA bis 2026 um 24 Millionen erhöhen. Dann hätten 52 Millionen Amerikaner, also jeder Fünfte, keine Vorsorge für den Krankheitsfall mehr.

Die enorme Zunahme der Unversicherten hat mehrere Gründe: Zum einen wollen die Republikaner die De-facto-Versicherungspflicht abschaffen. Dann sollen die Zugangshürden für Medicaid, eine Art Basisschutz für Geringverdiener, deutlich erhöht werden. Schließlich dürften sich viele ältere Menschen die privaten Policen schlicht nicht mehr leisten können.

Bislang droht US-Bürgern, die über ihren Arbeitgeber nicht abgesichert sind und sich auf dem freien Markt keine Police kaufen, eine heftige Strafzahlung. Das wollen die Republikaner abschaffen. Die Experten gehen davon aus, dass vor allem jüngere Menschen ohne Vorerkrankung das Risiko eingehen, um Beiträge zu sparen. Zugleich werden die bisherigen einkommensabhängigen staatlichen Zuschüsse durch Steuernachlässe ersetzt, wovon Gutverdiener heftig profitieren.

Netto-Belastung eines 64-jährigen würde auf 14.600 Dollar explodieren

Die durch diese Eingriffe erzielte Wirkung ist nach Einschätzung der Experten äußerst komplex. So würde der Staat bis 2026 rund 337 Millionen Dollar sparen, was konservative Republikaner bejubeln. Doch würden die Durchschnittsbeiträge der Versicherten 2018 und 2019 zunächst um 15 bis 20 Prozent steigen, bevor sie dann fallen und 2026 etwa zehn Prozent unter Obamacare-Niveau lägen.

Doch das ist nur die Durchschnittsbetrachtung. Eine brisante Tabelle im Anhang der Analyse zeigt die genauere Verteilungswirkung: ein 21-jähriger Geringverdiener mit 26.500 Dollar Jahreseinkommen zahlt derzeit 5100 Dollar im Jahr für seine Police. Er bekommt 3400 Dollar Zuschüsse. So bleibt eine Netto-Belastung von 1700 Dollar. Bei Trumpcare würde sie mittelfristig auf 1450 Dollar sinken. Ein 64-Jähriger mit dem gleichen Einkommen zahlt derzeit 15.300 Dollar und bekommt 13.500 Dollar Zuschuss, so dass seine Belastung auf 1700 Dollar sinkt. Künftig müsste er jedoch 19.500 Dollar zahlen, könnte aber nur 4.900 Dollar Steuervorteile geltend machen. Seine effektive jährliche Netto-Belastung würde also auf 14.600 Dollar jährlich explodieren.

Noch haben die Republikaner keine Strategie, wie sie auf diese Horrorzahlen reagieren. Während Ryan die staatlichen Einsparungen pries, nannte Mick Mulvaney, der Haushaltsdirektor des Weißen Hauses, die Analyse „einfach absurd“: Die Berechnungen, so Mulvaney, würden jeder Grundlage entbehren.