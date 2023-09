Washington -Die Republikaner um US-Präsident Donald Trump haben bei der Kandidatur des umstrittenen Richters Brett Kavanaugh für das Oberste Gericht der USA eine entscheidende Hürde genommen. Am Freitag stimmte der US-Senat mit einer knappen Mehrheit dafür, die Debatte über die Nominierung zu beenden.

Bei einer Verfahrensabstimmung am Freitag votierten 51 Senatoren dafür, in einer Schlussabstimmung über Kavanaughs Ernennung zum Richter am Obersten Gericht zu entscheiden, 49 stimmten dagegen. Die republikanische Senatorin Lisa Murkowski stimmte dabei mit der demokratischen Opposition gegen Kavanaugh, der Demokrat Joe Manchin mit den Republikanern für den Kandidaten.

Die Schlussabstimmung über die Ernennung des mit Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs konfrontierten Juristen ist für Samstag geplant. Eine Zustimmung des Senats ist nicht sicher, da die republikanische Senatorin Susan Collins angekündigt hat, sich ihre Entscheidung noch offenzuhalten. US-Präsident Donald Trump hatte Kavanaugh für den Posten am Supreme Court nominiert. In einer Reaktion zeigte er sich am Freitag „sehr stolz“ auf die Entscheidung des Senats, Kavanaugh zur Abstimmung zu stellen. (afp)