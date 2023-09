Köln -Zwei Tage, nachdem US-Präsident Donald Trump per Dekret einen Einreisestopp für Bürger aus sieben Staaten verhängt hat, ist die Verwirrung insbesondere bei der Frage, ob davon auch Menschen mit doppelter Staatsangehörigkeit betroffen sind, maximal. Nach Angaben der US-Botschaft in Berlin gilt das Einreiseverbot tatsächlich auch für Doppelstaatler, also etwa Deutsch-Iraner oder Deutsch-Syrer. Betroffene sollten keinen Termin für ein Visa-Gespräch vereinbaren, erklärte die diplomatische Vertretung auf Facebook.

Kanzlerin #Merkel zum Einreiseverbot der Vereinigten Staaten für die Bürger bestimmter Länder + zur Situation betroffener Doppelstaatler: pic.twitter.com/xmfcSIrnDq — Steffen Seibert (@RegSprecherStS) January 30, 2017

Das Auswärtige Amt in Berlin erklärte dagegen am Montag, es prüfe noch die Auswirkungen des von US-Präsident Donald Trump erlassenen Dekrets auf deutsche Doppelstaatler. „Wir wissen noch gar nicht recht, was das konkret auch für deutsche Doppelstaatler bedeutet“, sagte ein Sprecher des Außenministeriums. Grundsätzlich sei es Aufgabe der USA zu erklären, wie das Dekret angewendet werde, sagte der deutsche Außenamtssprecher. Man arbeite mit Hochdruck an einer Klärung. Das Dekret erwähnt Doppelstaatler mit keinem Wort. Mit dem Dekret sind Iraner, Iraker, Jemeniten, Somalier, Libyer und Sudanesen von der Einreise in die Vereinigten Staaten für 90 Tage ausgeschlossen, Syrer sogar unbegrenzt.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Den Äußerungen aus Berlin widerspricht allerdings, was das britische Außenministerium zu der Frage der Auswirkungen des Einreisestopps bekanntgab. „Das Dekret des Präsidenten betrifft nur Menschen, die aus einem der sieben genannten Länder“ in die USA reisen, heißt es in einer Pressemitteilung des britischen Außenministers Boris Johnson. „Wenn Sie aus einem anderen als den sieben betroffenen Ländern in die USA einreisen, betrifft Sie das Dekret nicht und Sie werden sich keinen zusätzlichen Überprüfungen gegenübersehen, unabhängig von Ihrer Staatsangehörigkeit oder Ihrem Geburtsort.“ Die Mitteilung fährt fort: „Wenn Sie britischer Staatsangehöriger sind und aus einem der genannten Länder in die USA reisen, betrifft Sie das Dekret nicht, auch wenn Sie in einem der genannten Länder geboren wurden.“ Explizit heißt es dann zu Bürgern mit doppelter Staatsangehörigkeit: „Wenn Sie ein Doppelstaatler aus einem der betroffenen Länder sind und in die USA aus einem anderen als den betroffenen Ländern einreisen, betrifft Sie das Dekret nicht.“

Doppelte Standards?

Wenn sich das alles so bewahrheitet, sieht das nach doppelten Standards für britische auf der einen und andere EU-Doppelstaatler auf der anderen Seite aus. Mit Blick auf Briten, die einen weiteren Pass aus einem der betroffenen Staaten besitzen und aus einem dieser Länder in die USA einreisen wollen, heißt es dann gar, diese müssten lediglich „extra checks“, also zusätzliche Überprüfungen vor der Einreise durchlaufen. Von einem Einreiseverbot ist auch für diese Gruppe beim britischen Außenministerium nicht die Rede. Das allerdings steht in klarem Widerspruch zu den Äußerungen der US-Botschaft in Berlin.

In Deutschland sind Zehntausende von Trumps Einreisebann betroffen. Nach Angaben des Bundesamtes für Statistik ist es derzeit nicht möglich, genaue Zahlen zu den Deutschen anzugeben, die zusätzlich noch die Staatsangehörigkeit des Iran, Irak, Syriens, Libyens, des Jemen, Sudan oder Somalias besitzen. Das liegt unter anderem an der teilweise veralteten, teilweise nicht vollständigen oder auf ungenauen Angaben der Befragten beruhenden Datenbasis. Die aktuellsten Zahlen zum Thema sind die des Mikrozensus 2015. Demnach lebten damals 48.000 Deutsch-Iraner, 12.000 Deutsch-Syrer und 8000 Deutsch-Iraker in Deutschland. Zu Doppelstaatlern aus den weiteren vier Staaten, die von Trumps Einreisebann betroffen sind, liefert der Mikrozensus keine Daten.

Laut dem Zensus aus dem Jahr 2011, der ersten in der gesamten Europäischen Union durchgeführten Volkszählung, lagen die Zahlen für die drei Länder Iran, Irak und Syrien vor sechs Jahren allerdings deutlich höher. Demzufolge gab es damals 84.542 Deutsch-Iraner, 30.770 Deutsch-Iraker und 25.045 Deutsch-Syrer. Hinzu kamen noch 1306 Deutsch-Sudanesen.

Die Angaben zu Deutsch-Somaliern, Deutsch-Libyern und Deutsch-Jemeniten aus dem Zensus 2011 sind laut Auskunft des Statistischen Bundesamtes nicht sehr verlässlich, liegen aber auch wesentlich niedriger als die Zahlen zu den Doppelstaatlern aus den anderen Ländern. Die Volkszählung vor sechs Jahren ergab etwa 500 Deutsch-Somalier, knapp 430 Deutsch-Libyer und etwas mehr als 360 Deutsch-Jemeniten.

Experten des Statistischen Bundesamtes gehen davon aus, dass die tatsächlichen Zahlen für die drei größten Gruppen, also Deutsch-Iraner, Deutsch-Iraker und Deutsch-Syrer irgendwo zwischen jenen des Zensus 2011 und den niedrigeren des Mikrozensus 2015 liegen.