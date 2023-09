Washington -Das Meerwasser schimmert türkisblau. Hinter dem Privatstrand erhebt sich stolz das rosafarbene 126-Zimmer-Schloss über den manikürten Rasen. Das Publikum ist handverlesen. Der Wetterbericht sagt 26 Grad Celsius und blauen Himmel voraus. Es könnten zwei wunderbare Tage in Mar-a-Lago werden, dem herrschaftlichen Privatanwesen des amerikanischen Präsidenten Donald Trump.

Trump empfängt am Donnerstag Chinas Präsidenten

Eigentlich haben nur Mitglieder Zutritt zu dem Luxusresort an der Ostküste Floridas. Die Aufnahmegebühr wurde nach dem Amtsantritt von Trump kurzerhand auf schlappe 200.000 Dollar heraufgesetzt. Doch der chinesische Präsident Xi Jinping muss - jedenfalls im unmittelbaren Wortsinn – nicht bezahlen, wenn Trump ihn am Donnerstag in seinem Club empfängt, den er unbescheiden das „Weiße Haus im Winter“ getauft hat.

Die Begegnung der beiden mächtigen Staatschefs fernab von Washington in der demonstrativ entspannten Umgebung eines Ferienparadieses ist als Ehrbekundung für den Gast gedacht und soll die heikle Gesprächsatmosphäre auflockern. Sie kommt jedoch auch Trumps persönlichen Neigungen entgegen. Seit seinem Einzug in das echte Weiße Haus an der Pennsylvania Avenue 1600 ist er jedes zweite Wochenende nach Mar-a-Lago entflohen. Dort ist nicht nur das Wetter besser, und der Golfplatz liegt gleich vor der Tür. Vor allem kann Trump hier die verhasste Presse auf Distanz halten und ebenso entspannt wie unbeobachtet mit politischen Weggefährten und Wirtschaftsbossen plaudern.

Trump ist keineswegs der erste US-Präsident mit einem repräsentativen Wochenendhaus. Auch die Kennedys besaßen in Hyannisport im Bundesstaat Massachusetts ein Anwesen. Die Villa des Bush-Clans an der Küste von Maine verschaffte dem Örtchen Kennebunkport weltweite Beachtung. Doch nie zuvor konnten sich die Reichen und Mächtigen mit Geld an diesen Rückzugsorten direkten Zugang zum Präsidenten verschaffen.

Reiche Immobilien-Mogule und Wallstreet-Banker auf Mitglieder-Liste

Das ist in Mar-a-Lago anders: Ein Reporter der New York Times hat kürzlich die Mitgliederliste des Clubs in die Hände bekommen. Darauf fanden sich 500 Namen vor allem von Immobilien-Mogulen, Wall-Street-Bankern und Managern aus der Energiewirtschaft. Der Teilzeit-Regierungssitz an Floridas Atlantik-Küste ist der perfekte Platz für unauffällige Lobby-Arbeit. „Mar-a-Lago verkörpert eine Kommerzialisierung der Präsidentschaft, für die es in der amerikanischen Geschichte kaum Vorbilder gibt“, sagte der Präsidenten-Biograf und Pulitzer-Preisträger Jon Meacham der Zeitung: „Ein Club, in dem man für die Gesellschaft des Präsidenten bezahlt, ist etwas ganz Neues.“

Für das Geld wird allerhand geboten: So wurden private Clubgäste zu Augenzeugen, als Trump nach dem nordkoreanischen Raketenabschuss vor anderthalb Monaten hektisch mit dem japanischen Premierminister Shinzo Abe und seinen Beratern über die politischen Konsequenzen beriet. Handy-Aufnahmen der bizarren Szene bei Kerzenlicht auf der Terrasse des Clubs wurden rasch über die sozialen Netzwerke verbreitet. Am nächsten Tag forderte Trump den Staatsgast aus Tokio kurzerhand auf („Come on, Shinzo!“), für das Foto einer wohlhabenden Hochzeitsgesellschaft zu posieren, die ihren Empfang in seinem Anwesen feierte. Bisweilen gerät Trumps Märchenschloss, das er 1985 mit halblegalen Tricks zum Schleuderpreis von fünf Millionen Dollar erwarb, zudem zur grotesken Gegenwelt: Als sich Anfang Februar nach dem überstürzten Einreiseverbot für viele Muslime an den amerikanischen Flughäfen chaotische Szenen abspielten, feierten Trump und seine Frau Melania in Mar-a-Lago einen Wohltätigkeitsball unter dem Motto „Von Wien bis Versailles“, bei dem die Hostessen Marie-Antoinette-Kostüme mit gepuderten Perücken trugen.

Trumps Wochenendtrip kostet Steuerzahler rund drei Millionen Dollar

Kein Wunder, dass die Kritik an Trumps absolutistischem Freizeitgehabe wächst. Die Washington Post hat ausgerechnet, dass jeder Wochenendtrip die Steuerzahler rund drei Millionen Dollar für den Einsatz der Präsidentenmaschine, der Küstenwache und das Sicherheitspersonal kostet. Hinzu kommt die enorme Belastung vor Ort in West Palm Beach, wo viele Beamte Überstunden schieben und Geschäftsleute finanzielle Einbußen durch Straßensperrungen und Demonstrationen beklagen.

Anwohner sollten besser vor Präsidenten-Besuch abreisen

Der Staatsbesuch von Xi Jinping in dieser Woche aber dürfte alles bisher Erlebte in den Schatten stellen. Der Chinese wird Trump in Mar-a-Lago treffen, aber im sieben Meilen entfernten Eau Palm Beach Hotel übernachten. „Es wird ein Alptraum“, hat Sean Scheller, der örtliche Polizeichef, vorhergesagt: „Ich würde allen Anwohnern raten, jetzt zu packen und so schnell wie möglich Richtung Norden abzureisen.“