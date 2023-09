Brüssel -Gegen den Widerstand der Regierung seines Heimatlandes ist der Pole Donald Tusk als Präsident des Europäischen Rates wiedergewählt worden. Die Staats- und Regierungschefs der EU sprachen sich am Donnerstag in Brüssel für eine weitere Amtszeit des 59-jährigen aus, twitterten die Ministerpräsidenten Belgiens und Luxemburgs.



„Habemus (...) Presidentum. Viel Glück, Donald“, erklärte Luxemburgs Regierungschef Xavier Bettel über den Kurznachrichtendienst Twitter. Nach Angaben eines EU-Vertreters waren 27 Staats- oder Regierungschefs für Tusk. Polen hatte zuvor deutlich gemacht, den Liberal-Konservativen nicht zu unterstützen. Es ist das erste Mal, dass ein EU-Ratspräsident gegen den Willen seines Heimatlandes gewählt wird. Tusk leitet nun für weitere zweieinhalb Jahre die EU-Gipfel.



Polen kritisiert Deutschland

Die polnische Regierung hat die Wiederwahl Tusks als „Diktat aus Berlin“ angeprangert. „Die Art und Weise, wie es ablief, sagt viel über die EU aus und in welche Richtung sie geht“, sagte Polens Außenminister Witold Waszczykowski am Donnerstag nach der Entscheidung beim Brüsseler Gipfel der rechtsgerichteten polnischen Website „wpolityce.pl“. „Wir wissen nun, was das ist, eine EU unter dem Diktat aus Berlin“.

Die polnische Regierung hatte zuvor auch angedeutet, den Gipfel zu boykottieren, wenn Tusk wiedergewählt wird. Ihn verbindet eine Intimfeindschaft mit dem Chef der regierenden PiS-Partei, Jaroslaw Kaczynski. (rtr, afp)