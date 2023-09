Frankfurt -Eine Software-Panne bei der Deutschen Bank hat für Probleme bei Kunden des größten deutschen Geldhauses gesorgt. In sozialen Medien berichteten Kunden, sie kämen an Automaten nicht an ihr Geld.

Auf ihren Kontoauszügen erschienen Abbuchungen vom 1. Juni doppelt, weshalb viele sich am Freitag besorgt an die Bank wandten. Weil zum Monatswechsel in der Regel höhere Abbuchungen zum Beispiel für Miete, Versicherungen oder Strom fällig werden, rutschten betroffene Konten teilweise ins Minus.

Bank dementiert Doppelabbuchungen

Die Deutsche Bank sprach von einem Darstellungsproblem im Online-Banking. „Dadurch werden teilweise Einzahlungen und Abbuchungen doppelt gezeigt oder nicht abgebildet“, teilte die Bank in Frankfurt zu dem Problem mit. „Keine dieser doppelt dargestellten Zahlungen ist tatsächlich erfolgt.“

Kunden beklagten sich jedoch auch, bargeldlose Zahlungen zum Beispiel an Tankstellen seien in einigen Fällen nicht möglich. Anderen Kunden wurde dagegen plötzlich ein höherer Kontostand angezeigt.

Das Geldhaus versicherte, es werde mit Hochdruck an der Lösung des Problems gearbeitet. „Wir haben alle möglichen Maßnahmen unternommen, um eine schnellstmögliche Korrektur der Abbildung sicherzustellen. Die Kunden selbst müssen nichts unternehmen - die Korrektur erfolgt automatisch.“ Wie viele Kunden betroffen sind, konnte die Bank zunächst nicht sagen. Die Bank hat nach letzten Angaben acht Millionen Privatkunden. (dpa)

Die #deutschebank beerdigt sich gerade und scheitert an einer normalen Kontoführung. — Andreas Potzlow (@potzlow) 3. Juni 2016

#DeutscheBank macht #Doppelbuchungen vom 1.6. Schade, dass mein Gehalt vorher gekommen ist — Dennis Egert (@DennisEgert) 3. Juni 2016