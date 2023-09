Berlin -Eine Abschaffung der doppelten Staatsbürgerschaft ist mit der SPD nach den Worten von Parteichef Sigmar Gabriel nicht zu machen. Der Vize-Kanzler wies einen entsprechenden CDU-Beschluss am Dienstag als einen Schlag gegen die Integration zurück. Er gehe auch nicht davon aus, dass die Union noch vor der Bundestagswahl einen entsprechenden Vorstoß im Bundestag unternehmen werde. Es sei ganz offensichtlich, dass die CDU eine andere Politik wolle als ihre Vorsitzende, Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die in Deutschland geborenen Kinder von Ausländern würden symbolhaft benachteiligt, weil die CDU eine andere Flüchtlingspolitik wolle als Merkel.



Die Christdemokraten sind bei ihrem Parteitag in Essen von einem Kompromiss mit der SPD zur doppelten Staatsbürgerschaft abgerückt. Eine Mehrheit der Delegierten stimmte am Dienstag für einen Antrag der Jungen Union, die sogenannte Optionspflicht für in Deutschland geborene Kinder ausländischer Eltern wieder einzuführen. Die rund 1000 Delegierten stemmten sich damit gegen die Empfehlung der Parteispitze um die Vorsitzende Merkel. (rtr)