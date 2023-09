Essen -Als die Sache schief gegangen war, ist Angela Merkel zu ihrem Widersacher hinübergegangen. Von der Mitte des Podiums an den rechten Rand, aus ihrer Perspektive. Es ist nicht klar, was sie zu Jens Spahn gesagt hat. Ob sie gratuliert hat oder gebeten, es nun doch mal gut sein zu lassen, für diesen Parteitag zumindest, oder für den Bundestagswahlkampf.



„Es wird ein Wahlkampf wie keiner zuvor“, so gibt es die CDU-Spitze seit einigen Wochen aus. So polarisiert, so schwierig wie lange nicht, mit Gegnern von Links und Rechts, mit Themensetzung über soziale Medien. Da kann man interne Streitereien eigentlich nicht brauchen.



Junge Union macht Druck beim Doppelpass

Den Streit hat sich die CDU auf dem Parteitag geliefert. Nicht bei der Flüchtlingspolitik. Dem Leitantrag der Parteiführung stimmten die Delegierten ohne nennenswerte Änderungen und Debatten zu – nachdem er allerdings im Vorfeld zwei mal massiv verschärft wurde, auch gegen den Willen Merkels, zum Teil auch auf Druck Spahns.



Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Die Delegierten stellten sich in der Essener Gruga-Halle an anderer Stelle gegen ihre Spitze: Mit 51,5 Prozent gegen 48,47 Prozent stimmten sie einem Antrag der Jungen Union zu, die Optionspflicht wieder einzuführen, nach denen sich in Deutschland geborene Doppelstaatler mit dem 21. Lebensjahr für einen ihrer Pässe entscheiden müssen. Die Regelung hat die große Koalition auf Drängen der SPD 2014 abgeschafft.

„Ich will kein Land, das in Auch-Deutsche und Nur-Deutsche geteilt ist“, begründete Bastian Schneider von der Jungen Union den Antrag. Die Bundestagsabgeordnete Silvia Pantel, die dem konservativen „Berliner Kreis“ angehört, forderte, die CDU müsse ihre bis 2014 gültige Linie bestätigen.



De Maizière und Tauber halten dagegen

Die Parteiführung versuchte vergeblich, mit Innenminister Thomas de Maizière und Generalsekretär Peter Tauber dagegen zu halten. Die Optionspflicht habe nicht zu besserer Integration der Betroffenen geführt, argumentierte Tauber. Diese entschieden sich dann aus praktischen Gründen für den deutschen Pass. „Ich will, dass es als Herzensentscheidung passiert.“



De Maizière erklärte, schon jetzt gebe es die doppelte Staatsbürgerschaft nur in Ausnahmefällen. Und für eine Wiedereinführung der Optionspflicht gebe es in keiner Koalitionskonstellation eine Mehrheit.



Da intervenierte Präsidiumsmitglied Spahn, der seinen Einzug ins CDU-Spitzengremium mit Hilfe der Jungen Union geschafft hat. Er stützte deren Position gegen die Parteiführung. Die CDU müsse sich nicht mit Rücksicht auf Koalitionsoptionen positionieren, sagte er. Man könne Menschen durchaus die Entscheidung zwischen zwei Staatsbürgerschaften abverlangen.



Auch die Warnung eines Delegierten, die CDU beraube sich mit der Wiedereinführung der Optionspflicht einer „historischen Chance“, fruchtete nicht. Es sei dann nicht mehr möglich, Doppelstaatlern den deutschen Pass zu entziehen, wenn diese sich etwa der islamistischen Terrorgruppe IS anschließen, warnte der Delegierte. Spahn gewann also dieses Match gegen Merkel.

Antrag zu Gema-Gebühren läuft ins Leere

Den größten Teil anderer Anträge, die in der Parteispitze für potenziell riskant gehalten worden waren, ließ der Parteitag allerdings ins Leere laufen. Ein CDU-Parteibuch könne es nur für die geben, die nicht gleichzeitig Mitglieder in der türkischen Regierungspartei AKP sind, hatte etwa der Berliner Kreisverband Friedrichshain-Kreuzberg gefordert. Vize-Parteichef Armin Laschet hielt dem entgegen, man müsse dann eigentlich eine lange Unvereinbarkeits-Liste beschließen: mit Nennung aller „irgendwie diktatorischen Parteien“ aller Länder der Welt. Dem folgten die Delegierten.



Und sogar die eigentlich bei der Parteibasis beliebte Forderung der Jungen Union, die Gema-Lizenzgebühren für auf Parteiveranstaltungen gespielte Musik möge doch bitte die Bundespartei den Kreisverbänden abnehmen, fand keine Mehrheit.



Angela Merkel hält Doppelpass-Beschluss für falsch

Merkel, die am ersten Parteitags-Tag mit einem Dämpfer als Parteichefin wiedergewählt worden war, beendete den Parteitag zunächst versöhnlich. Man sei „handlungsfähig für die kommenden Monate“, sagte sie vor den Delegierten. Es gebe aber auch noch eine Menge Arbeit.

Als nächstes steht die Versöhnung mit der CSU auf der Tagesordnung. Das große Schulterschluss-Treffen ist für Anfang Februar geplant.



Abseits der Bühne gab Merkel dann noch ihren Kommentar zum Doppelpass-Beschluss ab: Sie halte ihn für falsch. In dieser Wahlperiode werde er auch nicht umgesetzt. Da waren die Delegierten allerdings schon weg. Auf eine Kraftprobe mit Spahn auf offener Bühne hat sich Merkel lieber nicht eingelassen.

Aus München ließ sich die CSU vernehmen, der Doppelpass-Beschluss sei „eine gute Entscheidung“.