Berlin -CDU-Generalsekretär Peter Tauber hat die Absage von Kanzlerin und Parteichefin Angela Merkel an erneute Änderungen bei der doppelten Staatsangehörigkeit verteidigt. „Wir haben einen Koalitionsvertrag geschlossen. An den halten wir uns, so wie wir das an anderer Stelle auch von der SPD erwarten“, sagte Tauber der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.



Er ergänzte: „Man braucht Mehrheiten, um Parteitagsbeschlüsse umzusetzen. Und diese sehe ich nicht.“ In Richtung der Konservativen in der Partei, die sich für die Änderungen eingesetzt hatten, betonte Tauber: „Sich an Vereinbartes zu halten, ist im Übrigen konservativ.“



Mehrheit von 19 Stimmen gegen Doppelpass

Eine knappe Mehrheit der Delegierten hatte am Dienstag beim CDU-Parteitag in Essen nach intensiver Debatte für einen Antrag der Jungen Union gestimmt, die sogenannte Optionspflicht für in Deutschland geborene Kinder ausländischer Eltern wieder einzuführen. 319 Delegierte stimmten dafür, 300 dagegen. Dabei geht es hauptsächlich um Kinder türkischer Eltern.



Seit einer schwarz-roten Vereinbarung vom Dezember 2014 müssen sich in Deutschland geborene Kinder von Ausländern nicht mehr im Alter von 18 bis 23 Jahren zwischen der deutschen und der Staatsangehörigkeit ihrer Eltern entscheiden. Die CDU will das nach der aktuellen Beschlusslage nun wieder rückgängig machen. (dpa)

