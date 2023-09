Die Begegnung zwischen Borussia Dortmund und Legia Warschau am vorletzten Gruppenspieltag der Champions League war ein Spiel für die Rekordbücher: Am Ende stand ein 8:4 für den BVB auf der Anzeigetafel – nie fielen in einer Champions-League-Partie mehr Tore. Schon mit sieben Treffern beim 5:2-Pausenstand hatten beide Teams für einen Torrekord gesorgt.

Doch damit nicht genug: Dortmunds Shinji Kagawa (17., 18.) und Nuri Sahin (20.) gelang es nicht nur, den 0:1-Rückstand (10.) zu drehen – keinem Team gelangen bisher in 3:18 Minuten drei Treffer. Dies veranlasste sogar Ex-Nationalmannschaftskapitän Michael Ballack zu einem Post auf Twitter:

Auch die beiden weiteren Treffer (29., 31.) in der ersten Hälfte markierte der BVB in Rekordzeit: Fünf Champions League-Treffer innerhalb von 16 Minuten hatte zuvor auch noch keine Mannschaft geschafft.

Und das muntere Toreschießen ging auch im zweiten Durchgang weiter. Und so tat sich Dortmunds Trainer Thomas Tuchel nach dem Spiel „schwer mit einer sachlichen Analyse“. So geht es auch vielen Twitter-Nutzern:

Gestern schimpft Watzke über eSport. Heute liefern #BVB und Legia ein Spiel wie an der PlayStation. #BVBLEG — Sebastian Weßling (@fluestertweets) November 22, 2016

Ganz normal das in der F-Jugend so viele Tore fallen, da laufen sie halt alle noch ohne Taktik dem Ball hinterher! 😉 #BVBLEG — Florian (@Florian_1899) November 22, 2016

12 Tore und der @HSV war nicht beteiligt, unglaublich aber geht doch noch schlechter #bvbleg — Batmops (@batmopsofficial) November 23, 2016

Die Kollegen fragen, wie dass Spiel ausgegangen ist. Auf meine Antwort (8:4)

kam 2x die Frage, ob das ein Handballspiel war. 😅 #BVBleg — Sissi 🖤💛 (@Siissii09) November 23, 2016

Wie ist denn gestern Abend #BVBLEG ausgegangen? Mir wird hier grad nur das Eckenverhältnis angezeigt. — Lando (@lando_muc) November 23, 2016

Mein erster Gedanke heute morgen : hab ich das geträumt? #bvbleg — Tina Günther 09 (@TinaBorussin) November 23, 2016

8:4 ist doch wie 2:1 nur mit mehr Toren. #BVBLEG — ruhrpoet ✏ (@ruhrpoet) November 23, 2016

Zu guter Letzt stellte auch der Borusse Felix Passlack einen neue interne Bestmarke auf. Mit seinem Kopfballtor zum zwischenzeitlichen 7:3 (81.) avancierte er mit 18 Jahren und 177 Tagen zum jüngsten Torschützen des BVB in der Königsklasse, er löste Lars Ricken ab. (kop)

