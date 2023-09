Dortmund -Faultier Julius ist einer der Stars im Dortmunder Zoo. Normalerweise klettert er faultieruntypisch durch das Tamandua-Haus im Tierpark. Am 21. Oktober 2016 hatte Faultier Julius einen Schwächeanfall – und fiel direkt auf den Kopf eines Jungen.

Wir wissen nicht, wer von beiden sich mehr erschrocken hat. Vermutlich aber saß der Schock beiden ordentlich in den Gliedern. Im Dortmunder Zoo ist einem sechseinhalbjährigen Jungen aus 2,50 Metern Höhe ein ausgewachsenes Faultier auf den Kopf gefallen. Damit hat Mats, so heißt der Junge, dem Tier vermutlich das Leben gerettet. Er selbst kam mit dem Schrecken und einer harmlosen Beule davon.

Dortmunder Zoo: Faultier Julius schwächte eine Blasen-Entzündung

Nach genauerer Untersuchung in der Krankenstation des Tiergartens sowie einer Urinuntersuchung hat Tierärztin Dr. Christine Osmann eine bakterielle Blasen-Entzündung als Ursache für den Schwächeanfall identifiziert. Sie muss sehr schmerzhaft für das Tier gewesen sein. „Normalerweise fallen Faultiere nicht runter“, so Pinetzki. „In freier Wildbahn wäre das wahrscheinlich tödlich.“

Zweifinger-Faultier Julius – zwölf Jahre alt, 85 Zentimeter groß und rund acht Kilo schwer – war beim Ausgang im Tamandua-Haus von seiner Freistange gefallen. In dem Haus leben Ameisenbären und Schabracken-Tapire hinter Glas. Auch die Faultiere haben ihren Rückzugsbereich.

„Sie können sich aber auch an einer langen Stange entlang einmal herum über den Köpfen der Besucher entlanghangeln oder dort einfach nur abhängen“, so Katrin Pinetzki, Sprecherin der Stadt Dortmund.

Faultier Julius nach seinem Unfall Marcel Stawinoga

Nach Rehabilitation und der Verabreichung von Antibiotika hängt Julius inzwischen wieder ohne Angst an der Freistange ab. Kein Wunder, wurde sein Sturz doch so gut abgefedert. Und auch für den Menschenjungen Mats steht schon bald der nächste Besuch im Dortmunder Zoo an.

Nach Faultier-Sturz: Mats erhält eine Jahreskarte für den Zoo

„Der Zoo möchte sich bei dem Jungen auf jeden Fall bedanken“, so Pinetzki. Am Samstag bekommt er deshalb von Zoodirektor Dr. Frank Brandstätter eine Jahreskarte für den Zoo geschenkt. Damit Mats auch künftig bei Julius nach dem Rechten sehen kann.