München -Eine gestrichene Liveübertragung der Double-Feier des FC Bayern hat für Wirbel gesorgt. Der Bayerische Rundfunk entschied sich dazu, die Liveübertragung der Party des Meisters und Pokalgewinners am Münchner Marienplatz aus dem Programm zu nehmen.

Die Liveübertragung der Party von Bayern München auf dem Marienplatz wurde kurzfristig aus dem TV-Programm gestrichen.

Finanzielle Forderungen des Double-Siegers sollen der Grund dafür gewesen sein.

Grund seien kurzfristige finanzielle Forderungen des Fußballvereins gewesen, die der BR nicht erfüllen konnte, sagte ein BR-Sprecher am Sonntag in München. Geplant waren am Sonntagnachmittag Liveschaltungen mit Interviews der Spieler und Verantwortlichen des Vereins vom Rathaus-Balkon auf dem Münchner Marienplatz. Über die Höhe der Forderung machte der BR keine Angaben.

FC Bayern spricht von „Irritationen“

Die Bayern sprachen in einer Pressemitteilung von „Irritationen“ und erklärten weiter: „In der Vorbereitung der Sieges-Feier hat der FC Bayern den Bayerischen Rundfunk (BR) gebeten, sich an den Kosten - überwiegend für Sicherheit - in Höhe von etwa 300 000 Euro zu beteiligen.“ Weil der BR das unmissverständlich ausgeschlossen habe, habe sich der Verein mit dem Sender Sport1 über Live-Bilder vom Rathaus verständigt. Zudem sei über die Online-Plattformen der Bayern und „über diverse Drittanbieter sicher gestellt, dass die gesamte Double-Feier umfassend live ausgestrahlt wird“, hieß es.

„Es ist übertragen worden, nur eben von einem anderen Sender“, sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge. Die Veranstaltung koste „unglaublich viel Geld“, führte Rummenigge aus. Daher habe man den BR gebeten, einen Beitrag zu leisten. Dies sei abgelehnt worden.

Kosten liegen im sechstelligen Bereich

Vor einer Woche hatte der Bayerische Rundfunk noch kostenlos von der Meisterfeier des FC Bayern München auf dem Marienplatz berichtet. Was dieser Fall für die Zukunft bedeutet, bleibt abzuwarten. Es gebe für niemanden einen automatischen Anspruch, sagte Rummenigge.

Auch der FC Bayern musste laut Stadt München vor einer Woche wie üblich nichts für die traditionelle Veranstaltung zahlen. Wegen der Kurzfristigkeit der nächsten Feier wollte die Stadt nach Angaben eines Sprechers eine Beteiligung des Vereins an den Kosten. Die Kosten für Veranstaltungen wie der am Sonntag liegen im sechsstelligen Bereich. (dpa)