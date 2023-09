München -Nach dem Double-Sieg die Double-Feier: Zum zweiten Mal innerhalb einer Woche hat der FC Bayern mit seinen Anhängern auf dem Münchner Marienplatz gefeiert. Bei strahlendem Sonnenschein waren wie eine Woche zuvor zur Meisterfeier erneut rund 15.000 Anhänger des deutschen Rekordmeisters und -Pokalsiegers erschienen. Die Mannschaft und Trainer Pep Guardiola trugen graue Trainingshosen und ihre weißen „Double“-T-Shirts.



Nach dem Pokalsieg des FC Bayern München wurde die Mannschaft am Sonntagnachmittag auf dem Münchner Marienplatz von den Fans euphorisch bejubelt.

Im Vorwege des Empfangs hat es Unstimmigkeiten zwischen dem Verein und dem Bayerischen Rundfunk um die TV-Übertragung der Feier gegeben.

Die Fans feierten den scheidenden Trainer bei strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen in München. REUTERS

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Die Stimmung war etwas entspannter als am vorangegangenen Sonntag, selbst Guardiola sang gut gelaunt mit einem Weinglas in der Hand bei dem ein oder anderen Gassenhauer mit. Thomas Müller betätigte sich als gut gelaunter Teilzeit-Moderator, Jerome Boateng gab eine kleine Rap-Einlage.



Rummenigge würdigt Guardiola

Ehe Guardiola selbst zum Mikrofon griff, würdigte Klubchef Karl-Heinz Rummenigge erneut den scheidenden Trainer. „Mir ist etwas wehmütig ums Herz“, sagte er angesichts des Abschieds des Katalanen. „Danke“, ergänzte er, „danke, lieber Pep, für drei wunderbare Jahre.“ Guardiola gehe „als großer Freund“.



FCB-Boss Rummenigge über Doach Guardiola: „Danke, lieber Pep, für drei wunderbare Jahre.“ dpa

Guardiola selbst sprach, erneut erkennbar bewegt, „von einer unfassbar schönen Zeit“ für seine Familie und sich. „Vielen Dank, Deutschland, vor allem München“, sagte er zum Abschied. Es sei eine „Riesengelegenheit“ gewesen, diesen „Wahnsinnsverein“ trainieren zu dürfen. Schließlich betonte er, er sei sich sicher, dass der FC Bayern in den kommenden Jahren die Champions League gewinnen werden. Zum Schluss animiere Guardiola die Fans zu „Mia-san-mia“-Schlachtrufen.



Bayerischer Rundfunk sagt TV-Übertragung ab

Am frühen Nachmittag war es zunächst zu offenkundigen Missstimmungen zwischen dem FC Bayern und dem Bayerischen Rundfunk gekommen. Der BR verzichtete auf die Live-Übertragung der Double-Feier, weil der deutsche Rekordmeister und -Pokalsieger angeblich zu viel Geld für eine Übertragung wollte.



Wegen einer nicht erfüllbaren finanziellen Forderung des @FCBayern können wir die heutige Feier nicht übertragen. pic.twitter.com/sGNmRMFYxR — Bayerischer Rundfunk (@BR_Presse) 22. Mai 2016

Hintergrund für den Verzicht sei eine „kurzfristige nicht erfüllbare finanziellen Forderung des FC Bayern, die der Bayerische Rundfunk nicht erfüllen konnte“, teilte der BR auf Twitter mit. Über die Höhe der Summe machte der öffentlich-rechtliche Sender keine Angaben.



Vor einer Woche hatte der BR von der Meisterfeier der Bayern berichten können, ohne dafür bezahlen zu müssen. Der FC Bayern sprach in einer Stellungnahme von „Irritationen“ und erklärte, man habe in der Vorbereitung der Sieges-Feier „den BR gebeten, sich an den Kosten - überwiegend für Sicherheit - in Höhe von etwa 300.000 Euro zu beteiligen“. Weil der BR dies „unmissverständlich ausgeschlossen“ habe, „hat sich der FC Bayern mit dem Sender Sport1 über Live-Bilder vom Rathaus verständigt“. (sid)

Das könnte Sie auch interessieren: