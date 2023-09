Neustadt an der Weinstraße -Ein Mann hat im rheinland-pfälzischen Neustadt an der Weinstraße auf recht fantasievolle Weise versucht, per gefälschtem Rezept an ein Beruhigungsmittel zu kommen.

Zunächst versuchte er in einer ersten Apotheke erfolglos, ein von „Dr. Quincy Hund“ aus der „Haustierstraße“ ausgestelltes Rezept einzulösen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Er scheiterte, weil das Medikament nicht vorrätig war.

In einer zweiten Apotheke schöpfte eine Mitarbeiterin wegen des offensichtlichen Fantasienamens schnell Verdacht und sah sich durch eine Internetrecherche sogleich bestätigt: Unter dem Namen Dr. Quincy Hund, Haustierstraße 69 in 67346 Speyer existierte kein Arzt. „Quincy“ ist der Name einer US-Krimiserie, in der es um einen gleichnamigen Gerichtsmediziner geht. (afp)