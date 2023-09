Berlin -Das Bundesfinanzministerium will den Bundesrat künftig nicht mehr am Verkauf bundeseigener Grundstücke beteiligen. Das ergibt sich aus dem Referentenentwurf des Ministeriums über den „Entwurf eines Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen sowie zur Änderung haushaltsrechtlicher Vorschriften“, der dieser Zeitung vorliegt.

In Paragraph 64 der Bundeshaushaltsordnung steht: „Haben Grundstücke erheblichen Wert oder besondere Bedeutung und ist ihre Veräußerung im Haushaltsplan nicht vorgesehen, so dürfen sie nur mit Einwilligung des Bundestages und des Bundesrates veräußert werden, soweit nicht aus zwingenden Gründen eine Ausnahme hiervon geboten ist.“ Nun soll der Passus „und des Bundesrates“ gestrichen werden.

„Wir machen da auf keinen Fall mit“

Die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Eva Högl, kündigte den Widerstand ihrer Partei dagegen an. „Wir sehen das als extrem unfreundlichen Akt des Bundesfinanzministers“, sagte sie dieser Zeitung. „Und wir machen da auf keinen Fall mit. Der Bundesrat muss weiter beteiligt bleiben. Selbst wenn Immobilien dem Bund gehören, müssen die Länder eine Mitsprachemöglichkeit haben.“ Denn es gehe nicht allein um finanzielle, sondern auch um städtebauliche und soziale Aspekte.

Högl warf Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) zudem vor, diese Korrektur im Gesetzentwurf über die Verteilung der Flüchtlingskosten zwischen Bund und Ländern mehr oder weniger bewusst versteckt zu haben. Das Bundeswirtschaftsministerium unter dem SPD-Vorsitzenden Sigmar Gabriel hat nach Informationen dieser Zeitung bereits sein Veto eingelegt.

Nach monatelangem Ringen hatten Bund und Länder in der Auseinandersetzung über die Verteilung der Milliardenkosten zur Integration von Flüchtlingen Anfang Juli eine Einigung erzielt. Insgesamt fließen nach Schäubles hinhaltendem Protest in den nächsten drei Jahren rund sieben Milliarden Euro zusätzlich vom Bund an die Länder.

Bundesrat stoppte Verkauf

Hintergrund des Streits um die Beteiligung der Länderkammer an Immobilienverkäufen des Bundes ist der Verkauf des Dragoner-Areals in Berlin-Kreuzberg für 36 Millionen Euro, der auf Betreiben des Berliner Senats vom Bundesrat gestoppt worden war. Dabei geht es vor allem um soziale Erwägungen und den künftigen Anteil an Sozialwohnungen in dem Gebiet.

