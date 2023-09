Dortmund -Das Bundesliga-Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem FSV Mainz 05 (2:0) ist am Sonntagabend vom Tod eines Zuschauers überschattet worden. Wie BVB-Sprecher Sascha Fligge bestätigte, erlitten zwei Besucher im Signal Iduna Park Herzinfarkte und mussten reanimiert werden.

Ein 79-Jähriger überlebte nicht, ein 55-Jähriger wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

Die Fans verzichteten im Anschluss auf Gesänge und Jubel.

Die Polizei-Leitstelle Dortmund teilte am Abend auf SID-Anfrage mit: Ein 79-Jähriger überlebte nicht, ein 55-Jähriger wurde gerettet und ins Krankenhaus eingeliefert. Sein Zustand war zunächst stabil. „Wir Spieler haben zunächst gar nichts davon mitbekommen und waren wegen der Stille im Stadion irritiert“, sagte BVB-Nationalspieler Marco Reus bei Sky: „Direkt nach dem Spiel ist der Trainer auf uns zugekommen und hat uns aufgeklärt. Da rückt das Spiel natürlich in den Hintergrund. Kompliment an die Zuschauer, wie sie reagiert haben.“

Signal Iduna Park verstummt

Vereinspräsident Reinhard Rauball sprach der Familie des Verstorbenen im Namen des BVB sein Beileid aus und bedankte sich bei den Fans. „Ich habe sowas noch nie erlebt, dass Zuschauer dermaßen geschlossen ihre Trauer und ihren Respekt äußern“, sagte Rauball bei Sky: „Ich ziehe auch meinen Hut vor den Mainzern, die auch ihren Support eingestellt haben.“

Nach Bekanntwerden der Zwischenfälle herrschte im Stadion eine gedrückte Stimmung. Die Fans rollten ihre Fahnen ein und verzichteten auf Gesänge.