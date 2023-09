Joachimsthal -Eine bewachte Badestelle mit glasklarem Wasser, zwei Rettungsschwimmer, dazu sechs Aufsichtspersonen. Trotzdem kann niemand sagen, wie Elif (7) aus Neukölln im Werbellinsee ertrank. Die tödliche Klassenfahrt ist jetzt Sache der Staatsanwaltschaft.

Das tragische Unglück geschah am Montag. Für die knapp 70 Erstklässler, drei Lehrer und drei Erzieher der Peter-Petersen-Grundschule aus Neukölln war es der erste Ausflugstag ins EJB, das ehemalige DDR-Jugendpionierlager „Wilhelm Pieck“ (Barnim).

Am Nachmittag waren einige der Schüler im Wasser. Darunter auch Nichtschwimmerin Elif. „Zeugen sahen, wie das Mädchen im Nichtschwimmerbereich spielte. Sie tauchte immer wieder auf und ab. Es ging ihr gut“, sagt Polizeisprecher Ingo Heese.

Im Nichtschwimmerbereich des EJB-Strandbad es ertrank die Neuköllner Schülerin Elif (7). Sie war am Werbellinsee auf einer Klassenfahrt. k.A.

Ein Mitschüler sah sie kurz darauf bewusstlos im Wasser treiben. Nicht etwa einer der beiden Rettungsschwimmer, sondern eine Lehrerin zog sie 25 Meter vom Strand entfernt aus dem Nichtschwimmerbereich (etwa ein Meter tief) ans Ufer. Eine Rettungshubschrauber brachte das kleine Mädchen in ein Krankenhaus. Dort starb es. Alle drei Klassen wurden noch am Montagabend in Bussen nach Berlin gebracht.

Am Dienstagabend gedachten Schüler, Eltern und Lehrer des verstorbenen Mädchens. Sie brachten weiße, rote und pinkfarbene Blumen zur Schule, entzündeten Kerzen. Vielen war die Erschütterung über die Ereignisse deutlich anzusehen. Mitschüler hatten Bilder für ihre kleine Freundin gemalt und neben die Blumen gelegt.

Erste Vermutungen, das Mädchen sei an der rot-weißen Trennleine zwischen Schwimmer- und Nichtschwimmerbereich hängen geblieben und ertrunken, bestätigte die Polizei nicht. „Laut einem Gutachten gibt es keine Hinweise darauf, dass dort technische Mängel vorlagen“, erklärt Heese. Auch ein Bolustod (Herz-Kreislauf-Stillstand nach Fremdkörper im Rachen) ist nicht ausgeschlossen. Die Obduktionsergebnisse werden diesen Mittwoch erwartet.

Eine Staatsanwaltschaft hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Gegen die Lehrer und Erzieher wird wegen Verletzung der Aufsichtspflicht ermittelt. Unklar ist derzeit, wo sich die Rettungsschwimmer aufhielten.

Bitter für die EJB-Betreiber: Es ist bereits der dritte tödliche Unglücksfall in drei Jahren. Im August 2015 war ein Betreuer (20) einer Behindertengruppe beim Versteckspiel von einem Dach gestürzt. Im Juni 2014 fiel ein Junge (12) auf einer ungesicherten Treppe auf einen Baumstumpf und starb kurz darauf. EJB-Geschäftsführer: „Das sollte man jetzt nicht alles in Zusammenhang bringen.“