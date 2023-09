Berlin -Beim Brand eines Wohnhauses in Berlin-Moabit ist es am Montag zu dramatischen Szenen gekommen. Nach Angaben der Feuerwehr sprangen mehrere Menschen aus dem Gebäude, um sich vor dem Feuer in Sicherheit zu bringen. Angaben zu Verletzten machten die Rettungskräfte zunächst nicht. Das Feuer war in einem Haus an der Beusselstraße ausgebrochen. (dpa)