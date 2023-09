Washington, D.C. -Mitten im grauen Winter ist das Fernweh oft ganz groß. Gerade im Januar planen viele ihre nächsten Urlaube. Aber wohin soll es 2019 gehen? Die neue Liste mit 52 Trendzielen der New York Times, die von Reiseredakteuren, Reportern und Korrespondenten zusammengestellt wurde, kann da als Inspiration dienen. Doch wonach werden die Orte auf der renommierten Liste ausgewählt?

„Veränderung ist der Schlüssel“, erklärte New-York-Times-Redakteurin Amy Virshup in einem Artikel über die Reise-Empfehlungen. Die Autoren hielten also Ausschau nach Orten, an denen sich gerade viel bewegt, wo etwa eine neue Sehenswürdigkeit oder eine bessere Infrastruktur entstanden ist. Außerdem legten die Experten einen Schwerpunkt auf den Klimawandel: „Bei welchen Orten laufen wir Gefahr, sie zu verlieren?“, so Virshup.

München, Dessau und die Friesischen Inseln auf der Liste der New York Times

Gleich drei deutsche Ziele haben es in die New-York-Times-Liste geschafft: München auf Platz 5, Dessau auf Platz 26 und die Friesischen Inseln die zum Teil auch zu Dänemark und den Niederlanden gehören, auf Platz 30. Die Inseln seien ein „Hot Spot der Artenvielfalt“, auf denen der nachhaltige Tourismus boome, schreibt Autor Adam H. Graham.

Mit dem Thema „100 Jahre Bauhaus“ sollen viele Gäste aus dem In- und Ausland angesprochen werden. Hendrik Schmidt/ZB/dpa

Das 100-jährige Bauhaus-Jubiläum haben die Experten zum Anlass genommen, Dessau in die Top-Liste aufzunehmen. Zwar feierten auch Berlin und Weimar mit vielen Veranstaltungen den Geburtstag, doch das interessanteste Ziel könnte Dessau sein, so Seth Sherwood. Und zwar nicht nur wegen des Bauhauses Dessau, das in den zwanziger und 30er Jahren als Schulgebäude der Architekturrichtung diente und das heute UNESCO-Weltkulturerbe ist. Sondern auch weil im September das lange erwartete Bauhaus-Museum in Dessau eröffnet.

Das sind die Top-Ten-Reiseziele aus der New-Times-Liste:

Eishöhlen, Ontario, Kanada

Die Eishöhlen, die aus den gefrorenen Wellen des „Lake Superior“ in Ontario entstehen, waren schon immer ein kurzlebiges Phänomen, räumt Autor Ian Austen ein, doch nun sind sie auch durch den Klimawandel bedroht. Momentan entstehen die Höhlen aber noch regelmäßig, insbesondere entlang der Küste in der Nähe der kanadischen Stahlstadt Sault Ste. Marie. Je nach Welle können die Höhlen bis zu sechs Meter hoch werden. Durch den Wind und die Sonneneinstrahlung verändern sie sich ständig.

Die Azoren, Portugal

Auf Platz neun: die Azoren. Andreas Heimann/dpa/tmn/picture alliance

Saftiges Grün, Vulkanseen, heiße Quellen, tausende blaue Hortensien und die einzigen Kaffeebauern Europas: Autor Daniel Scheffler fallen etliche Gründe für eine Reise auf die Azoren ein. Hinzu kommt: Auf den subtropischen Vulkaninseln, die zu Portugal gehören, haben etliche neue Hotels und Restaurants eröffnet.

Aalborg, Dänemark

An Aalborgs Küste sind neue innovative Gebäude entstanden: etwa das Utzon Center, das von Jorn Utzon, dem Architekten des Sydney Opera House, entworfen wurde. Dort wird bald eine neue Ausstellungsreihe über nordische Architekten zu sehen sein. Ein weiteres kommendes Highlight in der dänischen Stadt: die historische Brennerei Aalborg Akvavit, die in den nächsten zwei Jahren in einen neuen Kreativbezirk umgewandelt werden soll.

Setouchi-Inseln, Japan

Die Region Setouchi in Japan, zu der die Inseln im japanischen Binnenmeer „Seto“ gehören, wird eine bedeutende Kunstmesse ausrichten: die Setouchi Triennale 2019. Zu den Standorten in diesem Jahr zählen die weniger frequentierten Inseln Teshima und Honjima. Von dort aus braucht man mit der Fähre eine Stunde, um zum „Hiroshima Peace Memorial Museum“ zu gelangen, das in diesem Frühjahr nach achtjähriger Sanierung im Wert von 51 Millionen US-Dollar wieder eröffnet wird.

Eilat, Israel

Legendäre Unterwasserwelt im Roten Meer vor Eilat: Hier schwimmen Jugendliche über einem Schwarm Fische bei der "FINA World Junior Open Water Swimming Championships". picture alliance/dpa

Vor der israelischen Stadt Eilat im Roten Meer erwartet Touristen ein Korallenriff mit hunderten Varianten von Neonfischen, Haien und Rochen. Doch die südliche Spitze Israels war bislang nur schwer zu erreichen. Um dorthin zu gelangen, musste man bislang einen Charter-Flug von Tel Aviv nehmen oder 5000 Kilometer durch die Wüste Negev fahren. Doch mit der baldigen Eröffnung des Ramon Airports 30 Kilometer nördlich von Eilat wird sich das ändern. Lufthansa bietet sogar Direktflüge von München und Frankfurt an. Viele neue Hotels werden außerdem pünktlich zum Eurovision Song Contest eröffnen, den Israel in diesem Jahr ausrichtet.

München, Deutschland

Die „New York Times“ lobt Münchens kulturelles Angebot: In gewisser Weise gehört das Oktoberfest da ja auch dazu. Tobias Hase/dpa

Was das kulturelle Angebot angehe, sei München kaum zu schlagen, schreibt Autor Stuart Emmrich. Die Theater der bayerischen Hautpstadt, allen voran die Münchener Kammerspiele und das Residenztheater – gehörten zu den kreativsten und ehrgeizigsten in Europa. Auch die Museen seien „zweifellos Weltklasse“, so Emmrich. „Aber das beste Argument für einen Besuch in München ist vielleicht die Bayerische Staatsoper, die sich zu einem der aufregendsten Opernhäuser Europas entwickelt hat.“

Panama

Oh wie schön ist Panama: Diese Weisheit hat auch die Öko-Tourismus-Industrie erreicht. Zwei neue Resorts steigern nun die Anziehungskraft der Westküste des mittelamerikanischen Landes. Dabei setzen beide Anlagen auf Nachhaltigkeit: Das Resort „Isla Palenque“ baut seine eigenen Lebensmittel an und hat Plastik komplett aus der Anlage verbannt. „Islas Secas Reserve & Lodge“ im Golf von Chiriqui soll noch im Januar mit neun solarbetriebenen Bungalows eröffnen.

Santa Barbara, Kalifornien, USA

Santa Barbara ist seit langem bekannt dafür, Filmstars und Millionäre anzuziehen, heute ist die Stadt im US-Bundesstaat Kalifornien außerdem ein „Magnet für Foodies“, schreibt Sheila Marikar. Sie biete Feinschmeckern eine hohe Dichte an Top-Restaurants, etwa das schicke indische Restaurant „Bibi Ji“ oder das angesagte „Tyger Tyger“ mit südostasiatischer Küche.

Hampi, Indien

Mit mehr als 1000 Steinmonumenten, darunter Hindu-Tempeln, Festungen und Palästen, wartet dieses UNECO-Weltkulturerbe in Indien auf: Die historische Stätte Hampi im indischen Bundesstaat Karnataka ist umgeben von Granitfelsen und war lange Zeit nur schwer zu erreichen. Doch seit kurzem starten täglich Direktflüge der Fluggesellschaft „TruJet“ von Hyderabad und Bangalore nach Ballari. Von dort aus fährt man nur noch 40 Kilometer nach Hampi.

Puerto Rico

Anderthalb Jahre nachdem Hurrikan Maria auf Puerto Rico so verheerende Auswirkungen hatte, bekommt der Tourismus in dem US-Außengebiet wieder Aufwind. In der Hauptstadt San Juan entsteht außerdem ein neuer Unterhaltungskomplex mit einer Konzerthalle, einem Seilbahnturm, Restaurants und Kinos. (rer)