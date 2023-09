Berlin -Die IG Metall fordert in der Rentenpolitik einen Kurswechsel hin zu einer deutlichen Anhebung des Rentenniveaus. Die mit rund 2,3 Millionen Mitgliedern größte Gewerkschaft Europas stellte am Mittwoch in Berlin ein Konzept vor, das im Kern auf eine Anhebung der Altersbezüge um rund elf Prozent hinausläuft. Damit würde die dämpfende Wirkung der rot-grünen Rentenreformen 2002 und 2004 faktisch rückgängig gemacht. Das Versorgungsniveau im Alter soll wieder Vorrang haben vor dem Ziel möglichst geringer Beitragssätze in der Rentenversicherung. Die Mehrausgaben beziffert die IG Metall auf bis zu 36 Milliarden Euro jährlich.

Das ist das Konzept von IG Metall

„Zur Anhebung der Renten schlägt die IG Metall ein Drei-Phasen-Konzept vor“, sagte Gewerkschaftschef Jörg Hofmann. Zunächst gehe es darum, ein weiteres Absinken des Rentenniveaus zu stoppen. In einer zweiten Phase solle die Rentenentwicklung wieder stärker an die Lohnentwicklung gekoppelt werden. Erst in einer dritten Phase solle es um eine schrittweise Anhebung der gesetzlichen Rente gehen. Stoßrichtung ist weniger die Bekämpfung von Altersarmut als die Absicht, das Prinzip der Leistungsgerechtigkeit zu stärken. Ohne Korrektur erreichten laut Hofmann viele Versicherte mit geringem und mittlerem Einkommen selbst bei langer Beitragszahlung nur noch schwer eine Rente oberhalb der Grundsicherung im Alter.

Nach den Berechnungen der Gewerkschaft erhielte ein Durchschnittsverdiener nach 45 Beitragsjahren derzeit eine monatliche Rente von 1370 Euro. Bei Umsetzung ihres Vorschlages wären es 1517 Euro. Das Rentenniveau läge dann bei etwa 53 Prozent. Finanziert werden soll dies über höhere Beiträge und höhere Zuschüsse des Bundes durch Übernahme etwa der Kosten für die Mütterrente. Der von Beschäftigten und Arbeitgebern gezahlte Beitragssatz läge laut IG-Metall-Berechnungen im Jahr 2030 bei bis zu 25 Prozent statt der derzeit erwarteten knapp 22 Prozent, wenn die Anhebung der Renten allein über höhere Beiträge finanziert würde. (dpa)