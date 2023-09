Hamburg -Die Marke „Kinder“ ist der große Verkaufsschlager des Süßigkeiten-Herstellers Ferrero und das nicht nur in Deutschland. Besonders in Form von Überraschungseiern oder den kleinen Kinderschokolade-Riegeln sind sie beliebt bei Kindern und Erwachsenen. Ab kommender Woche fügt das Unternehmen seiner Serie ein neues Schmankerl hinzu: Eis.

Ferrero und Unilever bringen Kinder-Eis auf den Markt

Bereits im Herbst 2017 gab das Unternehmen Ferrero eine kleine Sensation bekannt: Das Unternehmen wolle die beliebte Kinder-Schokolade als Eis auf den Markt bringen.

Für seinen Vorstoß auf den Eiscreme-Markt hat sich das Unternehmen mit dem italienischen Schokoladen-Hersteller Unilever zusammengetan. Unilever produziert unter anderem Eis-Sorten wie Magnum, Langnese, Ben & Jerry's und Vienetta.

Kinder Ice Cream startet im Februar

Nun ist das Eiscreme-Projekt offenbar kurz vor dem Abschluss. Wie das Unternehmen auf seiner Internetseite bekannt gab, soll der Verkauf der „Kinder Ice Cream“ im Februar starten.

Das Kinder-Eis soll alle Zutaten enthalten, die in den Schokoriegeln zu finden sind. Neben dem Kinder Ice Cream Stick mit Schokoglasur und dem Kinder Eis-Sandwich gibt es auch ein Kinder Bueno Eis-Hörnchen. Die Sorten soll es jeweils einzeln und im Multipack zu kaufen geben.

Werbe-Gag zum Verkaufsstart

Es gibt allerdings noch einen kleinen Wermutstropfen. Die neuen Eissorten werden nicht in allen Städten zur gleichen Zeit auf den Markt gebracht. Für den Verkaufsstart „müssen ganz bestimmte Bedingungen erfüllt sein“, erklärt Unilever. Und zwar entscheidet das Wetter darüber, in welchen Städten die Eistruhen zuerst gefüllt werden: „Die kältesten Orte dürfen zuerst die neuen Eissorten probieren“, so Unilever weiter.

Eis nicht im Supermarkt oder Kiosk erhältlich

Die Eistruhen stehen ab Februar dann auch nicht im Supermarkt oder am Kiosk, sondern an ganz speziellen Orten wie einem Schloss, einem Zoo oder einem Sportstadion. Um da noch den Überblick zu behalten, zeigt eine interaktive Karte die genauen Standorte. Die Karte soll täglich aktualisiert werden.

