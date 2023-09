Köln -In der Bundesliga ist der eingeschmuggelte Taktikzettel schon länger in Mode. Borussia Mönchengladbachs Coach Andre Schubert nutzte in einem Ligaspiel 2015 gegen Bayern München ein Stück Papier, um seinen Profis im laufenden Spiel taktische Anweisungen in schriftlicher Form zukommen zu lassen.

Auch in der zweiten englischen Liga, der sogenannten Sky Bet Championsship, ist diese Methode inzwischen gebräuchlich. Im Derby zwischen Sheffield Wednesday und Huddersfield Yorkshire erlaubte sich Ross Wallace damit einen Spaß.



Nachdem Michael Hefele das Schriftstück an Elias Kachunga weitergab, schnappte sich Wallace das Papier. Zu einer Eskalation der Situation kam es nicht - ganz im Gegenteil. Mit einem Lächeln gab Wallace das Diebesgut umgehend zurück.

Ex-Bayern-Trainer Pep Guardiola ist ebenfalls Fan der Zettelwirtschaft. Mit einer kleinen Taktiknotiz leitete der Katalane gegen einen starken FC Ingolstadt in der vergangenen Saison die Wende ein. Anschließend gab er aber augenzwinkernd zu, dass er sich die Idee vom Gladbacher Kollegen Schubert abgeschaut hatte. (mbr)