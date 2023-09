Erfurt/Berlin -AfD-Chefin Frauke Petry sieht im Wahlerfolg ihrer Partei den Ansporn, in den kommenden vier Jahren im Bundestag den „Regierungswechsel für 2021“ vorzubereiten. Sie freue sich „riesig über den Einzug“, sagte sie am Sonntagabend im MDR-Fernsehen. Die CDU habe zwar „drastisch verloren, aber viel zu wenig angesichts der desaströsen Fehlsteuerung in diesem Land“.



Im Bundestag werde die AfD die Ideen zur Sprache bringen, „die wir außerparlamentarisch auch schon präsentiert haben (...). Aber sie müssen mehrheitsfähig werden in Deutschland.“ Am Ende müsse die AfD Mehrheiten für eine Koalition „mindestens auf Augenhöhe, besser aber als führender Kopf“ erlangen.

Björn Höcke feiert „überragendes Ergebnis“

Der Thüringer AfD-Landesvorsitzende Björn Höcke hat das Ergebnis seiner Partei bei der Bundestagswahl als historisch bezeichnet. „Das ist ein überragendes Ergebnis. Ich bin überglücklich“, sagte Höcke am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Mit Blick auf den Einzug seiner Partei in den Bundestag sagte er: „Wir werden mehr Meinungspluralismus erleben im Bundestag, wir werden eine lebendige Demokratie erleben durch die AfD.“

Höcke betonte, seine Partei werde sich bei Fragen der Einwanderungs- und der Euro-Rettungspolitik fundamental gegen die Haltung der anderen Parteien stellen. Höcke selbst hatte nicht für den Bundestag kandidiert. Die ersten Hochrechnungen sahen die AfD am Sonntagabend hinter der Union und der SPD als drittstärkste Kraft.

Gauland hält kämpferische Rede

Die künftige Bundesregierung muss sich nach Ansicht von AfD-Spitzenkandidat Alexander Gauland „warm anziehen“. „Wir werden sie jagen. Wir werden uns unser Land und unser Volk zurückholen“, sagt Gauland vor Anhängern. (mab/afp/dpa)