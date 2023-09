Fast jeder hat eine Zuhause. Ob für Umzüge oder zum Einkaufen: Die blaue Frakta-Tasche von Ikea ist in vielen deutschen Haushalten zu finden.

Grau statt blau

Jetzt bekommt die blaue Tasche Verstärkung. Schon im letzten Jahr hat Ikea die dänische Designerfirma Hay mit der Herstellung einer neuen Variante der Frakta-Tasche beauftragt. Statt in knalligem blau, kommt der Beutel in einem gedeckten Grau mit grünen Griffen daher. Nun ist es bald soweit: Im Herbst kommt die Kollektion in die deutschen Ikea Einrichtungshäuser.

So soll die neue Design-Variante der Frakta-Tasche aussehen. Ikea/ press room

Noch eine neue Variante ab 2018

Das ist aber nicht alles: Wie nun bekannt wurde, plant Ikea eine Kooperation mit dem französischen Multimarkenhändler colette. „Erster Gegenstand der Zusammenarbeit wird die Verschmelzung zweier Klassiker sein: die Ikea Frakta Tasche bekommt die charakteristischen blauen Punkte von colette“, erklärt eine Ikea-Sprecherin. Die Kollektion kommt voraussichtlich 2018 nach Deutschland.

Diese Tasche wird es erst 2018 geben. IKEA

So sieht die Fraktus im „colette“-Stil aus. IKEA

Fans des blauen Platzwunders können aber aufatmen. Das Aus für die Kult-Tasche bedeuten die neuen Prototypen nicht. Die blaue Tasche wird weiterhin erhältlich bleiben. (red)

