Nizza -Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat sich zu dem Anschlag in Nizza mit mindestens 84 Toten bekannt. Die Miliz erklärte über ihr Sprachrohr Amak, der Täter sei ein „Soldat des Islamischen Staats“. Er habe mit seiner Tat auf Aufrufe reagiert, Bürger der Länder der internationalen Koalition zu treffen, die gegen den IS kämpft.



Am Donnerstagabend hatte ein 31-jähriger Tunesier während der Feiern zum französischen Nationalfeiertag einen Lastwagen in die Menschenmenge gelenkt und zahlreiche Menschen getötet und verletzt. Der Mann war bei den französischen Geheimdiensten nicht als Gefährder gelistet. (afp)

