London -Auch Tage nach der Veröffentlichung einer von vielen als rassistisch empfundenen Werbeanzeige ist die Kritik am Modelabel „H&M“ kaum abgeebbt.

Nun meldet sich die Mutter des Model-Jungen zu Wort – ihre Meinung dürfte viele Menschen überraschen.

„Coolest Monkey in the Jungle“

In der Werbung trägt ein dunkelhäutiger Junge in einem Kapuzenpullover mit der Aufschrift „Coolest Monkey in the Jungle“ (Cooster Affe im Dschungel). Ein Shitstorm ließ nicht lange auf sich warten. Viele Menschen empfinden das Motiv als rassistisch.

So reagiert H&M auf die Vorwürfe (hier lesen).

Die Leiterin der Antidiskriminierungsstelle, Christine Lüders, ging hart mit der Modekette ins Gericht. Die Veröffentlichung zeige, „wie stark Diskriminierung von schwarzen Menschen im Alltag verankert ist“, so Lüders gegenüber der „Welt“.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Mutter des H&M-Jungen: „Falsche Hysterie“

Nun hat sich Terry Mango, die Mutter des Model-Jungen, zu Wort gemeldet. Sie kann die Aufregung nicht verstehen. In einem Facebook-Post, der nur für Nutzer einer Stockholmer Facebook-Seite einsehbar ist, fordert sie die Öffentlichkeit dazu auf, die Emotionen wieder etwas herunterzufahren.

„Hört auf die ganze Zeit zu zetern, das hier ist ein unnötiges Problem. Kommt darüber hinweg“, zitiert sie die britische Seite „Metro“.

Sie selber sei bei den Shootings dabei gewesen und würde ihn auch immer bei den Model-Jobs begleiten. Jeder habe Anspruch auf seine Meinung. Den Rassismus-Vorwurf kann die gebürtige Nigerianerin jedoch nicht nachvollziehen. „Ich verstehe das wirklich nicht. Aber nicht, weil ich es nicht will, sondern weil das nicht meine Art zu denken ist.“

The Weeknd beendet Kooperation mit H&M

Viele andere, darunter auch Persönlichkeiten des Öffentlichen Lebens, distanzierten sich unterdessen von der „H&M“-Werbung. Der kanadische R&B-Musiker The Weeknd (27, „Starboy“) will jetzt sogar die Zusammenarbeit mit H&M wegen des Werbefotos beenden.

Das könnte Sie auch interessieren:

„Ich war diesen Morgen geschockt und beschämt von diesem Foto. Ich bin zutiefst beleidigt und werde nicht mehr mit H&M zusammenarbeiten“, schrieb der Sänger mit äthiopischen Wurzeln am Montag auf Twitter.

H&M zieht Werbung zurück

Das Unternehmen zog die Werbung nach heftiger Kritik später zurück und entschuldigte sich. Die Modebloggerin Stephanie Yeboah schrieb bereits am Sonntag: „Wessen Idee war das bei @hm, diesen kleinen schwarzen Jungen zu zeigen, der einen Pullover mit der Zeile 'coolest monkey in the jungle' trägt?“

Es sei doch hinlänglich bekannt, dass „Affe“ eine verbreitete „rassistische Verunglimpfung“ für Farbige sei. H&M entschuldigte sich „bei jedem, den dies verletzt hat“. Ein Foto des Kapuzen-Pullis ohne den Jungen stand weiterhin online.

(jv/mie)