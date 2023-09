Berlin -Der Wasserhahn tropft. Wer kennt einen guten Klempner? Wir haben einen Hund gefunden. Wem gehört er? Ich verkaufe meinen Rasenmäher. Hat jemand Interesse?

Solche Fragen können künftig über das digitale Nachbarschafts-Netzwerk Nextdoor beantwortet werden. Über das Portal können Nachbarn in einem geschützten Raum via Website oder App miteinander in Kontakt treten, sich austauschen und sich im besten Fall auch analog kennenlernen. Am Dienstag ging das Netzwerk in Deutschland offiziell online.

Es funktioniert ein bisschen so wie Facebook, aber eben doch anders, weil nur eine limitierte Auswahl an Personen Zugang zu den einzelnen Nachbarschaften bekommen kann. So eine Nachbarschaft kann zum Beispiel eine Straße sein, ein Kiez, ein Platz oder ein Bereich mit einem bestimmten Radius. Wie groß dieser sein soll, bestimmen die Nutzer selbst – beziehungsweise derjenige, der zuerst die Nachbarschaftsgruppe definiert.

Nextdoor will deutschen Markt erobern

„Anders als bei Facebook sollen sich hier Menschen miteinander vernetzen, die sich noch nicht kennen“, erklärt Marcus Riecke, zuständig für Nextdoor in Deutschland. Um Zugang zu einer Nachbarschaft zu erhalten, müssten sich die Mitglieder mit Klarnamen registrieren und sich mit ihrer Wohnadresse verifizieren. Das erschwere zwar die Hürden, aber sichere die Privatsphäre der digitalen Nachbarschaften, sagt Riecke.

Nextdoor wurde 2010 in der kalifornischen Startup-Schmiede Silicon Valley gegründet und ging zunächst ein Jahr später auf dem US-Markt an den Start. Mehr als 143.000 solcher digitalen Nachbarschaften sind inzwischen in den USA entstanden, durchschnittlich sind 1200 Haushalte in den Gruppen aktiv. Seitdem expandiert das Startup stetig: In den Niederlanden existieren inzwischen 4700 Nachbarschaften, in Großbritannien mehr als 11 000. Insgesamt hat Nextdoor mehr als 210 Millionen US-Dollar an Finanzierungen eingesammelt.

Nun will Nextdoor den deutschen Markt erobern – und macht damit vor allem den beiden bekanntesten Nachbarschaftsnetzwerken Konkurrenz, die hier schon länger existieren und ein vergleichbares Modell haben: Nebenan.de und WirNachbarn.com. Beide Netzwerke orientierten sich einst am amerikanischen Vorbild Nextdoor und brachten die Idee nach Deutschland.

Burda investiert 5,5 Millionen Euro

Vergangene Woche erklärte jedoch das Netzwerk WirNachbarn.com überraschend, dass es seine Seite aus finanziellen Gründen einstellen und sich dem 2016 gegründeten Nebenan.de anschließen werde. „Mit unserem Zusammenschluss können wir unseren Nutzern Nebenan.de uneingeschränkt als erste Anlaufstelle für nachbarschaftliches Miteinander empfehlen“, erklärte Torsten Lührs, geschäftsführender Gesellschafter von WirNachbarn.com.

Der Zeitpunkt für diese Entscheidung ist geschickt und heikel zugleich: Jetzt, wo der US-Konkurrent auf dem Markt drängt, macht es Sinn, die Kräfte auf einem digitalen Kanal zu bündeln und diesen noch stärker zu machen, damit ein deutsches Unternehmen Platzhirsch bleiben kann. Immerhin sind in den rund 3200 Nachbarschaftsnetzwerken von Nebenan.de schon rund eine halbe Million Menschen aktiv – und das erst seit 2016. Burda lässt 5,5 Millionen Euro in das Startup fließen, das unter anderem von Christian Vollmann gegründet wurde. Dieser hatte lange Zeit für das Unternehmen Rocket Internet Startups aufgebaut – unter anderem das Datingportal eDarling und den YouTube-Klon MyVideo.

Andererseits werden die Communities ja nicht automatisch auf Nebenan.de übertragen. Das ist allein schon datenschutzrechtlich nicht möglich. Herrenlose Nachbarschaftscommunitys von WirNachbarn.com müssen sich also freiwillig und aktiv für Nebenan.de entscheiden. Da wird es nicht ausbleiben, dass auch einige zu Nextdoor wechseln werden.

Nextdoor setzt auf Erfahrung

„Wir streiten überhaupt nicht ab, dass Nextdoor uns als Inspirationsquelle diente. Aber auch Nextdoor hat das Modell nicht erfunden“, macht Christian Vollmann klar. Inzwischen sei Nebenan.de nun mal der Marktführer in Deutschland und es gebe schlichtweg keinen weiteren Bedarf an einem neuen digitalen Nachbarschaftsnetzwerk, glaubt Vollmann. „Wir sind da aber entspannt. Nextdoor wird es schwer haben, sich auf dem deutschen Markt zu positionieren. Nutzer wollen da aktiv sein, wo es schon digitale Nachbarschaftsnetzwerke gibt“, sagt er.

Auch Marcus Riecke von Nextdoor klingt selbstbewusst. Er setzt auf die längere Erfahrung des US-Startups. „Wir haben uns ständig verbessert und haben einfach das bessere Produkt“, glaubt der Manager. 200 Netzwerke sind in der Beta-Phase schon entstanden, die bis Dienstag bislang nur für ausgewählte Teilnehmer geöffnet war en und nun für jeden nutzbar sind.

Existierende deutsche Nachbarschaften werden vermutlich kaum ihr bestehendes Netzwerk auflösen, um die Plattform zu wechseln. Es wird also vor allem an der Neukunden-Generierung hängen – dazu gehören auch die Bestandskunden von scheidenden Netzwerk WirNachbarn.com.

Da hat das Team um Christian Vollmann aber einen Vorteil gegenüber Nextdoor: Die Empfehlung von Wirnachbarn.com, der seine jetzigen Mitglieder zum Wechsel in das deutsche Nachbarschaftsnetzwerk raten wird.