Düren -Vor dem Konzert der Schlagersängerin Vanessa Mai im nordrhein-westfälischen Düren hat es am Freitag eine telefonische Bombendrohung gegeben. Der mutmaßliche Täter konnte nach Angaben der Polizei gefasst werden. Eine Gefahr für die Besucher habe nicht bestanden. Das Konzert fand planmäßig statt.

Ein Unbekannter hatte am Nachmittag zwei Mal nacheinander gegenüber der Stadtverwaltung und der Veranstaltungshalle per Telefon gedroht, während des Auftritts der Schlagersängerin eine Bombe zu zünden. Die Polizei suchte daraufhin das gesamte Gelände mit Spürhunden ab. Da keine verdächtigen Gegenstände gefunden werden konnten, wurde das Konzert in Absprache mit dem Veranstalter freigegeben.

Motiv des Täters unklar

Wenig später ermittelte die Polizei einen Verdächtigen und konnte den 69 Jahre alten Mann an dessen Wohnsitz festnehmen. Vor Ort wurden Beweise für das vorhergegangene Bedrohungsszenario sichergestellt. Das Motiv des Mannes ist unklar. Er wurde in eine psychiatrische Klinik gebracht.

Vanessa Mai hatte sich Ende Mai bei den Proben für ihre „Regenbogen Live“-Tour schwer am Rücken verletzt. Das Konzert in Düren war ihr erster musikalischer Auftritt nach dem Unfall. (def)