Düsseldorf -Mit dem ersten Derbysieg der Saison gegen die Düsseldorfer EG haben sich die Kölner Haie in der Spitzengruppe der Deutschen Eishockey Liga (DEL) behauptet.

Die Kölner setzten sich im 214. rheinischen Derby bei der DEG mit 2:1 (0:0, 2:0, 0:1) durch und festigten ihren dritten Tabellenplatz. Der Nachbar aus Düsseldorf, der die ersten beiden Duelle der Spielzeit gewonnen hatte, verliert dagegen die Play-off-Ränge immer mehr aus den Augen. Die Meisterrunde hat überraschend Neuling Fischtown Pinguins Bremerhaven immer fester im Blick.

Beim Tabellensechsten Augsburger Panther triumphierten die Norddeutschen mit 7:3 (2:1, 2:1, 3:1) und sind nach dem dritten Erfolg in Serie weiter Achter. Die 13.078 Zuschauer in Düsseldorf mussten bis zur 35. Minute auf das erste Tor warten, dann jubelten die Kölner binnen drei Minuten zweimal: Nicolas Krämmer (35.) und Fredrik Eriksson (38.) stellten die Weichen auf Haie-Sieg. Maximilian Kammerer verkürzte lediglich noch für die DEG (50.), die neun der letzten zehn Spiele verlor. Marian Dejdar (8.), Bronson Maschmeyer (10.), Jordan Owens (29.), Jack Combs (32., 59.), Rob Bordson (44.) und Brock Hooton (59.) sicherten Bremerhaven den Dreier in Augsburg. (Sid)

