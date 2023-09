Duisburg -Rund zwei Wochen nach dem Fund einer Babyleiche aus Duisburg in einer Altkleidersortieranlage in Polen hat die Polizei eine 35 Jahre alte Tatverdächtige festgenommen - und eine zweite Babyleiche gefunden.



Das tote kleine Mädchen sei in der Wohnung der Frau im Duisburger Stadtteil Rumeln in Laken und Plastiktüten versteckt gewesen, teilten die Staatsanwaltschaft und die Polizei am Sonntag mit. Wie die „Rheinische Post“ berichtet, handelt es sich bei den Babys wahrscheinlich um Zwillinge. Die Polizei wartet demnach auf die Ergebnisse einer DNA-Analyse.



Baby Mia kam wohl lebend zur Welt

Nach neusten Erkenntnissen der polnischen Ermittler ist Baby „Mia“ lebend zur Welt gekommen. Dies bestätigte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Kielce, Daniel Prokopowicz, am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur.



Die „Bild“-Zeitung hatte dies berichtet. Das Mädchen habe vorläufigen Untersuchungen zufolge nach der Geburt eigenständig geatmet, so Prokopowicz. Endgültige Ergebnisse sollten in mehreren Wochen vorliegen.

Polizei findet blutige Bettlaken

Die Frau gestand die Geburt dieses Kindes. Sie leugnete aber nach Angaben der Polizei, etwas mit dem toten Baby aus dem Altkleidercontainer zu tun zu haben. Der zuständige Richter erließ Haftbefehl wegen Totschlags.

In der Nacht auf Samstag habe die Kriminalpolizei nach ersten Hinweisen die Wohnung der Frau durchsucht und auch Beweismaterial wie blutige Bettlaken gefunden, hieß es in der Mitteilung. Die Ermittlungen in Zusammenarbeit mit den polnischen Behörden dauern an.



Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Polizei gab dem Kind den Namen „Mia“

Dem in Polen gefundenen toten Baby hatte die Polizei den Namen Mia gegeben. Es war am 17. November von Mitarbeitern einer Sortieranlage für Altkleider im polnischen Kielce gefunden worden.



Das könnte Sie auch interessieren:

Der Transport war aus Duisburg gekommen. Die Polizei geht davon aus, dass das Kind zwischen dem 31. Oktober und dem 8. November in der Revierstadt in einen Container gelegt wurde. (dpa)