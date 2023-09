Duisburg -In Duisburg ist ein Mann tot in seiner Wohnung entdeckt worden. Das berichtet die „Rheinische Post“. Demnach hat die mittlerweile stark verweste Leiche seit Mai 2015 unbemerkt dort gelegen – darauf deutet zumindest eine aufgeschlagene Fernsehzeitung aus diesem Monat hin, die in der Wohnung lag.

Handwerker, die die Wohnung renovieren wollten, hatten den Toten dort gefunden. Er soll eines natürlichen Todes gestorben sein.

Der Mann soll im Jahr 1942 geboren worden sein und war offenbar alleinstehend. Nach Polizeiangaben lebte er von seiner Rente und einer Unterstützung durch das Sozialamt. Den Behörden fiel nicht auf, dass der Bezieher der Leistungen nicht mehr lebte, ebenso wenig der Wohnungsbaugesellschaft, bei der der Rentner zur Miete wohnte.

Laut „RP Online“ hatte der Vermieter noch Anfang 2016 die Schlösser der Wohnung austauschen lassen, nachdem sich nach einer Mieterhöhung Mietschulden bei dem Mann anhäuften. Dabei fiel jedoch offenbar nicht auf, dass der Bewohner bereits tot in der Wohnung lag. Auch Nachbarn, die den Leichengeruch bemerkt haben müssen, hatten keinen Verdacht geschöpft.