Halle (Saale) -Die DuMont Mediengruppe, in der die Mitteldeutsche Zeitung erscheint, bekennt sich zur gedruckten Tageszeitung. Am Mittwoch hat das Unternehmen in Halle eine neue Druckmaschine in Betrieb genommen.

Mit einem symbolischen Druck auf den Knopf setzte Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) am Mittag die Anlage in Gang. Die vom Druckmaschinen-Spezialisten „Koenig & Bauer Group“ angefertigte Maschine löst zwei alte Vorgängermodelle ab.

„Wir gehen davon aus, dass mit dieser Investition die Existenz der gedruckten Tageszeitung für die nächsten zehn bis 15 Jahre gesichert ist“, sagte der Vorsitzende des Aufsichtsrates der DuMont Mediengruppe und MZ-Herausgeber, Christian DuMont Schütte, der MZ. Der Finanzvorstand der DuMont Mediengruppe, Stefan Hütwohl, erklärte, die Tageszeitung genieße nach wie vor die größte Glaubwürdigkeit aller Medien. Mit der neuen Druckmaschine in Halle werde dieser Stellenwert unterstrichen.

„Wir investieren in unser Kerngeschäft, in die Produktion von Tageszeitungen“, sagte der Geschäftsführer der Mediengruppe Mitteldeutsche Zeitung, Tilo Schelsky. Bernd Preuße, Geschäftsführer der Dumont Druck, ergänzte, der Standort Halle werde mit der Investition gesichert, den Mitarbeitern würden berufliche Perspektiven geboten. Ministerpräsident Haseloff hob hervor, wie wichtig starke und unabhängige Medien für die Gesellschaft seien. Sie hätten eine relevante Funktion für die politische Bildung der Bevölkerung.

Neue König & Bauer-Maschine druckt die MZ

Im unteren Teil der Druckmaschine werden die Papierrollen gelagert und von dort zur Maschine transportiert. Das Einhängen der 1,4 Tonnen schweren Rollen geht an der neuen Maschine schneller und leichter. Andreas Stedtler

Für eine Ausgabe der MZ werden im Schnitt, abhängig von der Seitenzahl, 22 Rollen benötigt. Teilmodernisiert wurde die Anlage zur Herstellung der Druckplatten, auf die die Zeitungsseiten übertragen werden. Andreas Stedtler

Die neue MZ-Druckmaschine, die in Betrieb genommen wurde ist 13 Meter hoch und wurde von der Firma König & Bauer gebaut und in Halle montiert. Auf ihren Druckzylindern, die 1,40 Meter breit sind, können gleichzeitig vier Seiten nebeneinander vorn und hinten bedruckt werden. Die Maschine verbraucht im Vergleich zur alten Anlage weniger Papier beim Anfahren des Aggregats und 30 Prozent weniger Strom. Andreas Stedtler

In den Containern im unteren Maschinenbereich sind die vier Farben Schwarz, Blau, Gelb, Rot enthalten, die in die Maschine gepumpt werden. Andreas Stedlter

Vom Leitstand wird der Druck gesteuert. Andreas Stedlter

Die Druckplatten werden nach dem Einhängen in die Maschine automatisch auf die Druckzylinder gespannt. Andreas Stedlter

Mit einer speziellen Technik können Papierbahnen so aneinander geklebt werden, dass vier Seiten nebeneinander mit einem einzigen Bild oder mit einer großen Anzeige bedruckt werden können. Andreas Stedlter

Mit der neuen Maschine vom Typ Commander CL können in einer Stunde 45.000 Zeitungsexemplare mit bis zu 32 Seiten gedruckt werden. Bisher lag die Kapazitätsgrenze in der Stunde bei 30.000 Exemplaren. Die neue Maschine hat Koenig & Bauer maßgeschneidert nach den Vorstellungen der Mitteldeutschen Zeitung angefertigt. Der Einbau ins Druckhaus begann am 30. August vorigen Jahres, zu Testzwecken wurde erstmals im Dezember gedruckt.

Besuchen Sie das neue Druckhaus der MZ im 360-Grad-Video:

Bestandteil der neuen Drucktechnik sind auch zwei moderne Weiterverarbeitungs-Linien. Damit werden Prospekt-Beilagen in die Zeitung gesteckt. Die neuen Linien verfügen über eine höhere Kapazität als ihre Vorgänger. (mz)