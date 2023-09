Los Angeles -Oscar-Preisträger Dustin Hoffman wird mit Vorwürfen sexueller Belästigung konfrontiert. Die US-Autorin Anna Graham Hunter äußert in einer veröffentlichten Gastkolumne in dem Filmblatt „Hollywood Reporter” Vorwürfe, der Schauspieler habe sie 1985 als 17-Jährige wiederholt belästigt.



Sie habe damals am Set des TV-Films „Death of a Salesman” als Produktionsassistentin ein Praktikum gemacht. Ihren Beschreibungen zufolge habe Hoffman sie um eine Massage gebeten, an den Po gegriffen und mehrfach mit anzüglichen Bemerkungen bedrängt.



Spacey soll Mann belästigt haben

Wenige Tage zuvor waren Vorwürfe gegen „House of Cards“-Star Kevin Spacey öffentlich geworden. Schauspieler Anthony Rapp (46) hatte Spacey eines sexuellen Übergriffs vor rund 30 Jahren beschuldigt. Er sei damals 14 Jahre alt gewesen und Spacey 26. Der Oscar-Preisträger outete sich kurz nach den Vorwürfen als schwul. Der Streamingdienst Netflix kündigte das Ende der Serie „House of Cards“ an – das sei aber schon länger geplant gewesen. (dpa)

