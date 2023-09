Dresden -Zur Feier des Tages ließ Jean-Francois Kornetzky noch reichlich Haare. Der Ersatzkeeper desseit Samstag als Aufsteiger in die 2. Fußball-Bundesliga feststehenden sächsischen Traditionsklubs Dynamo Dresden ließ sich unter lautem Gejohle eine Glatze schneiden. Später feierten die Dresdner Spieler noch in der In-Disco „My House“ bis in die frühen Morgenstunden.



Die Gästekabine in Magdeburg hinterließen Dynamos Spieler verwüstet

Mitgereiste Fans und Polizei gerieten im Vorfeld aneinander

Dennoch feierte Dresden nach der Rückkehr in Liga zwei eine rauschende Partynacht

Dresden hinterlässt Gästekabine in Magdeburg in sanierungsbedürftigem Zustand. Fans und Team weit unter Niveau! pic.twitter.com/mMSJ7cyAIR — sören thümler (@thuemlermd) 16. April 2016

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Es gab Dauer-Feten nach dem schwer erkämpften 2:2 (0:1) im Elb-Klassiker beim 1. FC Magdeburg. 706 Tage waren nach dem Sturz in die Drittklassigkeit vergangen. „Ich habe am ganzen Körper Gänsehaut gehabt, und mir sind auch leicht die Tränen gekommen. Es war schwierig, denn seit vier Monaten schien das Ding eigentlich durch zu sein“, kommentierte Kapitän Michael Hefele.

Große Party im Stadion

Am Abend wurden die Dynamo-Aufstiegshelden von den Fans zur großen Party in Dresden im Stadion empfangen, allerdings ging nicht alles reibungslos über die Bühne. Die Mannschaft hatte Mühe, ins Stadion zu gelangen, denn überall vor der Arena wurden Bengalos gezündet. Die Aufsteigerstadt war in dichte Rauchschwaden gehüllt.

Die Freude der Anhänger war so überschwänglich, dass die auf einer Bühne im Stadion geplanten Interviews nicht wie geplant stattfinden konnten. Die Fans stürmten den Platz im Dresdner DDV-Stadion, die Anhänger wollten ihren Helden ganz nah sein. Pascal Testroet, Torschütze für Dynamo in Magdeburg, resümierte: „Was wir die letzten 30 Minuten gespielt haben, war eines Aufsteigers würdig. Wir sind absolut verdient aufgestiegen, haben Herz und Leidenschaft gezeigt.“ Nach dem 0:2-Rückstand leitete sein nschlusstor (63.) die Wende beim FCM ein. Justin Eilers (67.) gelang der vielumjubelte und entscheidende 2:2-Ausgleichstreffer.

Ausschreitungen dämpfen Feierstimmung

Einziger Wermutstropfen in den Becher der Freude waren wieder einige der Dresdner Anhänger. Vor dem Spiel kam es zu Krawallen zwischen der Polizei und Problemfans. 700 Dynamo-Anhängern wurde daraufhin der Einlass in die Arena verwehrt.



Nach dem Tor zum 2:2 kam es zu Ausschreitungen im Gästeblock, Schiedsrichter Manuel Gräfe unterbrach die Partie. Die Dynamo-Spieler und Coach Neuhaus versuchten, beruhigend auf die Fans einzuwirken, sodass nach gut sechs Minuten der Ball wieder rollte.



Dynamo hinterlässt verwüstete Kabine

An die Wände geschmierte Bananen der Dresdner Spieler in der Kabine. imago/foto2press

Dresdens Spieler haben die Gästekabine verwüstet. imago/foto2press

Dresdens Spieler haben die Gästekabine verwüstet. imago/foto2press

Dresdens Spieler haben die Kabine verwüstet. Der Fußboden ist bedeck von Bier, Bananenschalen und Müll. imago/foto2press

Dresdens Spieler haben die Gästekabine verwüstet, Bananenreste sind an die Wände geschmiert. imago/foto2press

Dresdens Spieler haben die Gästekabine verwüstet. imago/foto2press

10.000 Fans beim Public Viewing

Die Euphorie war schon vor der Begegnung in der ganzen Region spürbar gewesen. Einige Anhänger hatten sogar zwei Tage für Karten für das Magdeburg-Spiel angestanden, 50.000 Tickets hätten die Gastgeber absetzen können. Knapp 10.000 Dresdner Fans feuerten ihre Mannschaft beim Public Viewing im heimischen Stadion an. Stundenlang warteten Tausende schließlich auf ihre Mannschaft.



Letztendlich war die Begegnung in Magdeburg der Schlusspunkt einer in fast jeglicher Hinsicht überragender Saison. Vor allem dank Trainer Uwe Neuhaus. Mit seiner unaufgeregten und professionellen Art formte der gebürtige Westfale aus seiner Mannschaft ein echtes Team - mit den treffsicheren Stürmern Justin Eilers (20 Tore) und Pascal Testroet (18).



Pyrotechnik und Ausschreitungen beim Derby in Magdeburg

Obwohl 700 Dynamo-Anhänger nicht ins Stadion durften, randalierten einzelne Dresdener im Gästeblock. imago/foto2press

Nach dem Spiel feiern Dynamos Spieler vor der Arena mit den mitgereisten Fans. imago/foto2press

Schon vor dem Spiel kommt es zu Auseinandersetzungen zwischen Dresdener Fans und der Polizei. imago/foto2press

Nachdem die schwarze Rauchbombe auf dem Spielfeld landete, wurde die Partie unterbrochen. imago/Jan Huebner

Dresdner Fans feiern nach dem 2:2 in Magdeburg den Aufstieg. imago/Jan Huebner

Dresdener Fans warfen eine Rauchbombe in Richtung der Magdeburger Zuschauer. imago/foto2press

Ein Bengalo landet auf dem Spielfeld. imago/foto2press

Magdeburger Hooligans versuchen in Richtung Gästeblock zu stürmen. imago/Jan Huebner

Nach dem Ausgleich zum 2:2 werfen Dresdener Fans eine Rauchbombe aufs Spielfeld. imago/Jan Huebner

Magdeburger Hooligans provozieren vor dem Gästeblock. imago/Jan Huebner

Ein Dresdener Hooligan vermummt sich auf der Tribüne. imago/foto2press

Vor dem Spiel zündeten Magdeburger Fans massiv Pyrotechnik im eigenen Bereich. imago/Jan Huebner

Einsatzkräfte sichern das Spielfeld. imago/Jan Huebner

Aber auch abseits des Platzes war die Saison für Dynamo ein Erfolg. Der seit lange chronisch klamme Klub konnte am 21. März einen historischen Erfolg vermelden. Erstmals nach fast 25 Jahren ist der Verein schuldenfrei. Eine Grundvoraussetzung für weitere erfolgreiche Zeiten - ab jetzt wenn möglich in Liga zwei. (sid)