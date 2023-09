Washington -So etwas hat es in US-Wahlkämpfen auch noch nie gegeben: Die Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton nimmt sich öffentlich die Bundespolizei FBI vor und beschuldigt sie indirekt, ihrem Konkurrenten Donald Trump zu helfen. Die Ankündigung von FBI-Chef James Comey, neue Untersuchungen in der schon überstanden geglaubten E-Mail-Affäre zu betreiben, sei „ein bisher einmaliges“ Vorgehen und „zutiefst besorgniserregend“, sagt Clinton. Trump dagegen jubiliert. Er hofft, dass sich nun unentschiedene Wähler auf seine Seite schlagen werden. Wenige Tage vor der Präsidentschaftswahl am 8. November ist die Demokratin, die bisher in den Umfragen vorne lag, überraschend in die Defensive geraten.