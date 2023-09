San Francisco -Es ist schon ziemlich traumhaft: In der malerischen Bucht von San Francisco liegt eine winzige Insel, auf der sich eine der am besten erhaltenen Leuchtturmanlagen an der kalifornischen Pazifikküste befindet: die East Brother Light Station. Ende der 1970er Jahre wurde sie restauriert und zum Bed and Breakfast umgebaut. Und genau da gibt's einen Job zu ergattern, genauer gesagt: zwei.

Denn ein glückliches Paar hat jetzt die Chance, hier nicht nur ein entspanntes Wochenende, sondern vielleicht sein ganzes Leben zu verbringen: Das Bed and Breakfast sucht neue Gastwirte. Gehaltsaussichten: 130.000 Dollar im Jahr, das sind ungefähr 113.000 Euro. Ob die neuen Wirte dieses Gehalt bekommen, hängt allerdings auch von ihnen selbst ab, denn der Betrag ist keine feste Bezahlung sondern ein Durchschnitt dessen, was mit dem Betrieb bis jetzt eingenommen wurde.

Bewerber müssen Koch, Zimmermädchen und Bootskapitän in einem sein

Und ein paar Kriterien müssen die Bewerber auch noch erfüllen. Zum Beispiel wird ausdrücklich nach einem Paar gesucht. Mindestens einer von beiden muss einen Bootsführerschein besitzen, um Gäste vom Festland auf die Insel zu bringen und wieder zurück.

Fünf Zimmer gibt es auf der Insel, um die sich gekümmert werden muss. Die Gäste bekommen außerdem Frühstück und Abendessen serviert, das die Bewerber zubereiten müssen. Rührei und Spaghetti reichen aber bei weitem nicht. Gesucht wird jemand mit erstklassigen kulinarischen Erfahrungen und Fähigkeiten.

Neben dem normalen Betrieb des Bed and Breakfast wird die Insel übrigens auch von Tagesgästen besucht und steht für Veranstaltungen zur Verfügung. Wer sich von diesen Anforderungen nicht abschrecken lässt, kann sich jetzt bewerben und zieht vielleicht schon im April auf der Insel vor Kalifornien ein.