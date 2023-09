Berlin -Erst zwei Fläschchen Wein, dann eine Zigarette: Eine angetrunkene Passagierin hat sich in einem Flugzeug beim Landeanflug auf Berlin-Schönefeld eine Zigarette angezündet. Nach der Landung in Schönefeld nahm die Bundespolizei die Frau in Gewahrsam, wie die Bundespolizei mitteilte.

Die Frau soll an Bord zwei kleine Flaschen Rosé getrunken und bereits gelallt haben, wie die Berliner Morgenpost schreibt. Als sie sich die Zigarette anzünden wollte, versuchte ein Sitznachbar noch einzugreifen. Mit den Worten "I want it now" fing sie schließlich an zu rauchen.

Der Mann – wohl ein Begleiter – habe ihr die Zigarette dann aus der Hand genommen und gelöscht. Später sei die Frau in Tränen ausgebrochen.

Alkoholisierte Frau zündet sich im Landeanflug auf den Flughafen #SXF Zigarette an. Wir nehmen die Frau in Gewahrsam. #anzeige #NoSmoking pic.twitter.com/oqyRpcIATe — Bundespolizei Berlin (@bpol_b) December 1, 2016

Das Kabinenpersonal des Easyjet-Fluges von Nizza nach Berlin verständigte die Bundespolizei und hinderte sie nach der Landung daran, das Flugzeug zu verlassen. Als die Bundespolizeisten eintrafen, führten sie die Frau schließlich zur Wache. Ihr droht nun ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Luftsicherheitsgesetz. (tku)